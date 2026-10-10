Foto di repertorio

GROSSETO – Ritorno ai tre punti per il Grosseto, che fa bottino pieno sul rettangolo verde della Vis Pesaro vincendo 3-2 e si mantiene saldo in zona playoff (foto d’archivio di Paolo Orlando).

Nella nona giornata, equilibri spezzati al 7′ con Fiorini, mentre venti minuti dopo il pubblico del Bonelli applaude il botta e risposta fra Maucci e Fabri. Un paio di chance per i marchigiani, imprecisi sia davanti che nelle retrovie, con i torelli che fanno buona guardia.

Nella ripresa occasioni su entrambi i fronti, con Gori e poi Nicastro a braccia alzate. Pesaresi ad un soffio dal pareggio nel finale, ma il risultato rimane sul 2-3.

VIS PESARO: Gomis, Conti, Tonucci, Pucciarelli, Nicastro, Di Paola, Maucci, Pompilio, Giorgini, Konate, Mariani E.. A disposizione: Piersanti, Guarnone,Mariani M., Nina, Tomassini, Ascione, Giovannini, Vaccaro, Berengo, Sculli, Bailo, Carnaroli, Ebano, Gambino, Lari. All. Gennari.

GROSSETO: Marcu, Sabattini, Gori, Fiorini, Fiorani, Montini, Ampollini, Brenna, Andreoli, Ciraudo, Fabri. A disposizione: Cabella, Menicucci, Cerretelli, Damiani, Mastroianni, Lorenzini, Gonnelli, Alfani, Fantacci, Tosi, Lorenzelli, Pitti, Della Mora. All. Indiani.

ARBITRO: Ramondino di Palermo; assistenti Federico di Agropoli e Macchia di Moliterno.

MARCATORI: 7′ Fiorini, 26′ Maucci, 28′ Fabri, 24′ st Gori, 30′ st Nicastro.

NOTE: ammoniti Giorgini, Fiorini, Di Paola, Ballo