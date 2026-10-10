BRACCAGNI – Undici progetti tra fotovoltaico e agrivoltaico concentrati in un’area relativamente circoscritta della Maremma, tra Grosseto, Braccagni, Sticciano e Gavorrano. A questi si aggiungono impianti di accumulo energetico Bess e un grande progetto eolico tra Grosseto e Castiglione della Pescaia.

È questo lo scenario emerso ieri sera, 9 ottobre, durante l’assemblea pubblica ospitata dalla Pro Loco Braccagni–Montepescali, che ha promosso un confronto aperto con la cittadinanza sul futuro di un territorio sempre più interessato dalla proliferazione di grandi impianti per la produzione di energia rinnovabile.

I dati presentati nel corso dell’incontro hanno evidenziato dimensioni impressionanti: la potenza raggiunge complessivamente circa 432 MW. Un concentrato di installazioni industriali che solleva interrogativi sul consumo di suolo agricolo, sulla trasformazione irreversibile del paesaggio e sulle conseguenze per l’economia locale.

Tra gli intervenuti, Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra Toscana, ha richiamato l’attenzione sul valore economico del paesaggio, troppo spesso ignorato nelle valutazioni che accompagnano la realizzazione dei grandi impianti energetici.

«Il paesaggio non è soltanto un patrimonio estetico o culturale, ma una risorsa economica fondamentale, soprattutto in una regione come la Toscana e in un territorio come la Maremma, la cui attrattività turistica, agricola e residenziale dipende in larga misura dalla qualità dell’ambiente. Trasformare campagne e colline in distese di pannelli fotovoltaici significa compromettere un capitale collettivo che non potrà essere ricostituito una volta distrutto».

Pratesi ha inoltre contestato la definizione del fotovoltaico come energia semplicemente “pulita”, sottolineando come una valutazione ambientale completa debba considerare anche l’energia, le materie prime e i processi industriali necessari alla produzione dei pannelli, oltre alle problematiche legate al loro smaltimento e riciclo a fine vita.

Patrick Marini, fondatore del comitato “Le Sentinelle”, ha sviluppato una riflessione particolarmente incisiva sulle conseguenze economiche e sociali di quella che ha definito una vera e propria colonizzazione energetica dei territori.

Secondo Marini, il modello che si sta affermando ricorda per molti aspetti quello dell’antico latifondo, con una differenza sostanziale: i nuovi “latifondisti” non sono più i grandi proprietari terrieri, ma le multinazionali dell’energia. Società che acquisiscono il controllo economico di vaste superfici agricole, concentrando i profitti e trasferendo una parte rilevante della ricchezza prodotta verso centri finanziari e decisionali spesso situati all’estero.

«Il rischio è quello di una nuova forma di latifondo energetico», ha osservato Marini, descrivendo un sistema nel quale i territori sopportano le trasformazioni ambientali e paesaggistiche mentre i maggiori benefici economici si concentrano altrove.

Una posizione diversa è stata espressa da Giulio Borgia, produttore di biogas, che ha difeso il ruolo delle fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, le potenzialità dell’agrivoltaico. Borgia ha invitato i presenti a visitare il proprio progetto pilota, sostenendo la possibilità di conciliare produzione energetica e attività agricola.

Il suo intervento ha alimentato un confronto vivace con il pubblico.

«Diversi cittadini hanno sottolineato come la diffusione di questi impianti rischi di compromettere il valore delle proprietà immobiliari e dei terreni circostanti, vanificando i sacrifici economici compiuti da intere famiglie per acquistare, costruire o ristrutturare le proprie abitazioni in campagna».

«È emersa così una questione spesso trascurata nel dibattito sulla transizione energetica: chi risarcirà i proprietari e le comunità locali per l’eventuale perdita di valore del patrimonio immobiliare e paesaggistico? E soprattutto, perché i vantaggi economici dei progetti dovrebbero concentrarsi nelle mani di pochi operatori mentre le conseguenze ricadrebbero su un’intera collettività»?

Nel corso della serata si è discusso anche dell’energia nucleare, indicata negli interventi come un’alternativa da prendere seriamente in considerazione per la sua elevata densità energetica e per il limitato consumo di territorio rispetto ai grandi impianti eolici e fotovoltaici. Sul tema è emerso un orientamento favorevole a valutare questa tecnologia come possibile risposta alle esigenze di decarbonizzazione senza sacrificare ulteriormente il paesaggio.

«L’assemblea ha soprattutto evidenziato la crescente esigenza di un confronto pubblico sulle conseguenze cumulative dei progetti energetici. Non è infatti sufficiente valutare ciascun impianto isolatamente, senza considerare l’effetto complessivo di undici progetti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e delle installazioni eoliche previsti in un territorio di dimensioni limitate».

«La questione che emerge da Braccagni va ben oltre i confini comunali: riguarda il modello di sviluppo che si intende perseguire per la Maremma e il diritto delle comunità locali a partecipare alle decisioni che possono modificare profondamente e durevolmente il paesaggio nel quale vivono».

«La transizione energetica non può essere affrontata prescindendo dal valore economico, culturale e sociale dei territori sui quali viene realizzata».

«L’iniziativa della Pro Loco Braccagni–Montepescali ha rappresentato un’importante occasione di partecipazione e confronto, riportando al centro del dibattito le preoccupazioni e le aspettative di chi in quei territori vive, lavora e ha investito il proprio futuro».