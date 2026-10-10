GROSSETO – Tradizionale bagno di folla per le rose del Circolo Pattinatori 1951 che, come tradizione, ha presentato le squadre che parteciperanno ai campionati federali e ai concentramenti dell’Avviamento e Minihockey della stagione 2026-2027 (foto di Emanuela Guidarelli). La società biancorossa di via Mercurio si presenterà nuovamente al via, dopo diversi anni, con quattro squadre giovanili, vale a dire U11, U13, U15 e U17, e con la squadra di serie B che ha iniziato le sue fatiche.

Alla passerella dei circa sessanta tesserati del sodalizio, che festeggia quest’anno i 75 anni di vita, hanno presenziato anche il delegato del Coni provinciale, avvocato Aldo Peronaci e il presidente del consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti, che si sono sistemati a fianco della coppa conquistata nel maggio 2022 dalla formazione under 11 guidata da Stefano Paghi.

“Come nel 2018-19 – ha detto il presidente Stefano Osti nel suo intervento – all’inizio della cavalcata che ci ha portato in A2 e, per sei stagioni in serie A1, con risultati straordinari, ripartiamo dalla serie B, dopo aver coperto tutta la filiera delle giovanili. Vogliamo creare dei valori in casa, che possano un domani diventare i nuovi giocatori del Cp. Non andiamo quindi a cercare i trofei o i tornei, ma puntiamo a valorizzazione i giovani. E’ un anno in cui ci dedicheremo a risanare i conti della società per potersi presentare nel prossimo futuro in condizioni migliori. In attesa di avere, dal settembre 2027, un impianto a norma. Ringrazio i miei consiglieri, i tecnici, i genitori, ma anche Saavedra, Paghi e Mariotti di aver accettato di scendere di categoria”.

La formazione di serie B avrà al timone, proprio come otto anni, Massimo Mariotti: “Razionalmente approvo la scelta di fare un passo indietro, anche se per chi vive di hockey come me, Saavedra e Paghi non è stato facile calarsi nella nuova dimensione. L’obiettivo? Tornare in A2 e fare bene in Coppa Italia, possibilmente cercando di vincerla”.

Le rose della stagione 2026-2027:

Serie B: Marco Maria Bianchi, Luigi Brunelli, Riccardo Bruzzi, Samuel Cardi, Mattia Giabbani, Tommaso Giusti, Aleksander Muntean, Stefano Paghi, Emanuele Perfetti, Luca Peruzzi Squarcia, Elia Riva, Pablo Nelson Saavedra, Moreno Saletti. Massimo Mariotti (allenatore), Marco Zanobi (vice allenatore), Matteo Onza (dirigente).

Under 11: Gabriele Bonaventura, Luce Chiaramonti, Emanuele Colitta, Diego Coralli, Leonardo Massimo, Andrea Nugnes, Isacco Pieri, Gabriele Rossi. Franco Polverini (Allenatore), Tommaso Giusti (Allenatore), Tommaso Marinoni (dirigente)

Under 13: Edoardo Antonelli, Diego Capecchi, Gabriele De Lello, Andrea Mantovani, Alessandro Marinoni, Francesco Nugnes, Pietro Spinosa, Filippo Bianchi, Francesco Alessandro Crudo, Stefano Paghi (Allenatore), Emilio Alberto Minchella (allenatore), Luca Mantovani (dirigente), Tommaso Marinoni (dirigente)

Under 15: Niccolò Amerighi, Nicholas Bacci, Alessandro Barracani, Elias Bordan, Marco Mori, Alice Sorbo, Gabriele Sorbo, Viola Ugas. Franco Polverini (allenatore), Tommaso Giusti (Allenatore), Gianluca Sorbo (dirigente).

Under 17: Leonardo Boni, Edoardo Civitarese, Andrea Conti, Edward Convertiti Mann, Alexander Convertiti Mann, Leonardo D’Agostino, Gregorio Sensi, Alessio Tonini. Massimo Mariotti (allenatore)﻿, Marco Zanobi (vice allenatore), Lorenzo Tonini (dirigente). Preparatore dei portieri Luca Squarcia.

Minihockey: Rocco Chiaramonti, Giulia Cicione, Domenico Felleca, Giuseppe Giaquinto, Brian Granci, Thiago Peruzzi, Davide Seccarecci. Franco Polverini (Allenatore).

Avviamento: Samuel Deacov, Clizia Polinas, Diego Coralli, Elia Barba. Pablo Saavedra (allenatore).

Weekend di agonismo per la prima squadra, alle rose con la terza uscita stagionale di Coppa Italia. I ragazzi di Massimo Mariotti, domani sera alle 18, sulla pista Mario Parri di via Mercurio si confronteranno con la giovanissima compagine del Follonica Hockey nell’ultima gara d’andata del girone H. Un impegno sulla carta favorevole a Saavedra e compagni, che guidano la classifica con due vittorie, ottenute a spese di Blue Factor Castiglione e Startit Prato. Il quintetto follonichese ha un’età media bassissima, dai 23 anni del portiere Del Viva ai 14 di Moda e Tonarelli. Nelle prime due uscite il Follonica ha segnato tre reti e ne ha subite 28.

In casa biancorossa ci sarà il debutto stagionale Luigi Brunelli, classe 1992, che dopo una lunga parentesi a Castiglione della Pescaia ha deciso di tornare a Grosseto, nel C.P., con cui ha ottenuto la promozione in A2 al termine del campionato 2018-2019 e ha vinto il torneo successivo, che ha garantito l’ammissione alla serie A1. Un elemento di grande esperienza, che servirà a dare maggiori garanzie al tecnico, che spiega i motivi che hanno portato alla decisione di affidarsi a Gigi Brunelli: “Dall’inizio della preparazione abbiamo effettuato una ventina di allenamenti, ma solo in quattro sedute ho avuto la squadra a disposizione. Nelle altre ho dovuto fare i conti con gli impegni lavorativi dei miei ragazzi. Il ritorno di Brunelli, dunque, a dare maggior spessore a una squadra che vuole puntare a tornare in A2, mi servirà per migliorare la qualità degli allenamenti, che sono il momento più importante per la crescita dei più giovani”.

Nella lista dei convocati ci sarà dunque Brunelli, ma impegni di lavoro non permetteranno a Marco Bianchi, uno dei veterani e bomber delle ultime stagioni, di essere presente.

Nell’altra partita del girone, il Castiglione riceve domenica sera alle 20,45 la visita del Prato. Classifica: Cp Grosseto 6; Castiglione e Prato 3; Follonica 0.