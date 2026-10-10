VETULONIA – La Regione Toscana conferma il proprio sostegno al MuVet – Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, assegnando un contributo di 12.084,28 euro nell’ambito delle risorse destinate ai Musei ed Ecomusei di Rilevanza Regionale per l’annualità 2026.

La comunicazione relativa all’assegnazione definitiva dei contributi colloca il MuVet al 30° posto della graduatoria di merito, su 121 musei di rilevanza regionale. Un risultato che rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dal museo e che assume un significato ancora più rilevante perché il contributo regionale è destinato proprio alle strutture museali che hanno ottenuto e mantengono la qualifica di Museo di Rilevanza Regionale.

Per il MuVet il rinnovo del riconoscimento c’è stato, con validità triennale a partire dall’8 agosto 2026, ed ha restituito un risultato particolarmente significativo: il MuVet ha ottenuto 80 punti su 80, il massimo punteggio previsto dalla valutazione, collocandosi al 37° posto della graduatoria regionale.

«Siamo molto soddisfatti di questo risultato – sottolinea la sindaca Elena Nappi – perché il contributo assegnato dalla Regione Toscana è innanzitutto il riconoscimento del ruolo che il MuVet svolge all’interno del sistema museale regionale. Essere tra i musei di rilevanza regionale significa rispettare standard e requisiti importanti e rappresenta una responsabilità nei confronti del patrimonio che custodiamo e del territorio. È un risultato che premia il lavoro di squadra e che rappresenta un nuovo punto di partenza per continuare a crescere».

Il contributo regionale consentirà di proseguire il percorso di crescita del museo, sostenendo le attività rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di Vetulonia e rafforzando il rapporto tra il museo, la comunità e il territorio.