GROSSETO – Un fine settimana tra nuvole, schiarite e temperature ancora gradevoli in Maremma. Oggi, sabato 10 ottobre, il tempo sarà variabile, con possibili brevi rovesci soprattutto nelle zone meridionali della provincia. Domani, domenica 11 ottobre, spazio invece a condizioni più stabili, con ampie schiarite e un clima piacevole, anche se non mancheranno alcuni annuvolamenti.

Sabato 10 ottobre: nuvole e possibili rovesci

La giornata di oggi sarà caratterizzata da un’alternanza di sole e nuvole. A Grosseto possibili brevi precipitazioni nel pomeriggio, con temperature massime intorno ai 21-23 gradi.

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, temperature comprese indicativamente tra 12 e 22 gradi. Sul Monte Amiata clima più fresco, soprattutto alle quote elevate. Al sud, tra Orbetello e Monte Argentario, valori massimi intorno ai 22-23 gradi, con qualche addensamento e possibili piovaschi.

Domenica 11 ottobre: più sole e clima mite

Per domani è previsto un miglioramento, con cielo sereno o poco nuvoloso per buona parte della giornata. A Grosseto temperature in aumento, con massime che potranno raggiungere i 24-25 gradi.

A Follonica e Massa Marittima si prevedono valori massimi intorno ai 22 gradi, mentre sull’Amiata le temperature resteranno più contenute. Tra Orbetello e Argentario si potranno raggiungere i 22-23 gradi.

Qualche nube in più potrebbe arrivare in serata, soprattutto sulle zone nord-occidentali della Toscana.

Vento, mare e allerte meteo

Venti settentrionali deboli o moderati sabato, in attenuazione domenica. Mare inizialmente mosso sui settori settentrionali, poi generalmente poco mosso. Il Centro funzionale regionale della Toscana non segnala criticità meteorologiche per le due giornate.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo