GROSSETO – «A Marina di Grosseto, finita l’estate, se ne va anche il Comune. Da ottobre viene infatti cancellato il presidio della Polizia Locale che da anni garantiva una presenza nella frazione anche durante il periodo invernale».

A dirlo è Debora Giomi di Grosseto Città Aperta

«Non un servizio stagionale per i turisti, ma un punto di riferimento per chi a Marina vive tutto l’anno. Ogni mattina gli agenti svolgevano il servizio davanti alle scuole e poi lavoravano nell’ufficio distaccato. Qui raccoglievano segnalazioni e comunicazioni dei cittadini, costituendo un punto di riferimento per i marinesi. Ma soprattutto, il presidio garantiva una presenza riconoscibile della Polizia Locale: vigilanza, prevenzione, deterrenza e un riferimento diretto per i cittadini su un territorio vastissimo, che si estende dal chilometro 28 a Principina a Mare. Abitazioni, strade, attività economiche e spazi pubblici che non cessano certo di esistere quando finisce l’estate».

«Un servizio di prossimità, insomma. Di quelli che rendono un Comune concretamente presente nella vita delle persone. Adesso, semplicemente, non ci sarà più. Gli agenti arrivano da Grosseto per singole segnalazioni o controlli: niente più presenza quotidiana, né un ufficio a cui rivolgersi».

«E la decisione diventa ancora più incomprensibile se pensiamo a quanto accaduto poche settimane fa. Il 16 settembre l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale ha presentato un’informativa con la quale ha ridimensionato i servizi in borghese del NOS, il Nucleo Operativo di Sicurezza, sostenendo la necessità di privilegiare la presenza visibile degli agenti in divisa per rafforzare la cosiddetta sicurezza percepita. Adesso siamo al paradosso: nel capoluogo, secondo Megale, vedere un agente in divisa sarebbe fondamentale per sentirsi più sicuri. A Marina, invece, si può addirittura fare a meno del presidio della Polizia Locale».

«La sicurezza percepita ha forse dei confini geografici? Oppure, per questa amministrazione, i cittadini di Marina contano soltanto durante la stagione balneare? Ma la questione va ben oltre la sicurezza. È l’ennesimo segnale di una Marina che questa amministrazione sembra considerare soprattutto una località da sfruttare nei mesi estivi, dimenticandosi di chi ci abita negli altri nove mesi dell’anno».

«Da dieci anni sentiamo ripetere che bisogna destagionalizzare il turismo, allungare la stagione, rendere Marina viva anche in autunno e in inverno. Dieci anni di dichiarazioni, senza una vera strategia pubblica capace di sostenere le attività economiche e attirare i flussi turistici oltre l’estate. A tenere aperto, a inventarsi occasioni, a provare ad attirare persone anche fuori stagione sono stati soprattutto gli operatori turistici e commerciali del posto, spesso lasciati soli. E mentre si continua a parlare di destagionalizzazione, si sottraggono servizi proprio ai marinesi, alla comunità che dovrebbe tenere viva Marina tutto l’anno».

«Più volte Grosseto Città Aperta ha denunciato come le località costiere vengano usate dall’amministrazione comunale come fossero un bancomat. Nonostante producano circa l’80% del gettito dell’imposta di soggiorno, che porta nelle casse comunali un milione di euro all’anno, vedono tornare sul proprio territorio soltanto una quota modesta di quelle risorse. Chiediamo alla Giunta di tornare immediatamente sui propri passi ripristinando il presidio invernale della Polizia Locale, perché una frazione come Marina vive di persone, attività, relazioni e servizi che funzionano anche a gennaio».

«E chiediamo all’assessore Megale di spiegare come intenda garantire, d’ora in avanti, la vigilanza sul territorio, la sicurezza davanti alle scuole e il supporto fino ad ora offerto ai residenti. Perché Marina non è una spiaggia da aprire a giugno e chiudere a settembre. È una comunità che ha diritto alla stessa attenzione, alla stessa sicurezza e agli stessi servizi del resto della città. Per dodici mesi all’anno».