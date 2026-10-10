GROSSETO – L’Edilizia provinciale Grossetana S.p.A. mette all’asta tre automezzi dismessi di sua proprietà. La procedura riguarda un lotto unico e indivisibile composto da due Fiat Panda, entrambe immatricolate nell’agosto 2009, e una Fiat Bravo, immatricolata nel maggio 2010.

La base d’asta è fissata a 4.200 euro più Iva. Non saranno ammesse offerte inferiori a questa cifra e le tre vetture dovranno essere acquistate congiuntamente, senza possibilità di presentare proposte per un singolo mezzo.

La partecipazione è riservata agli operatori economici, individuali o societari, regolarmente iscritti al Registro delle imprese della Camera di commercio, con un’attività compatibile con l’acquisto, la gestione, la manutenzione, la riparazione, il commercio o la rivendita di autoveicoli.

Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta e presentate secondo le modalità indicate nel bando, dovranno pervenire entro le ore 12 di giovedì 15 ottobre 2026. Saranno prese in considerazione esclusivamente quelle ricevute entro la scadenza.

Il bando integrale e i modelli necessari per partecipare alla procedura sono disponibili attraverso l’avviso pubblicato sul sito web dalla società Edilizia provinciale Grossetana.