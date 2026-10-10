GROSSETO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla dritta del Madonnino, dopo Braccagni, nel territorio di Grosseto, dove un’auto è finita fuori strada. A bordo una famiglia: madre, padre e due bambini.

L’allarme è scattato alle 16.11, quando è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est. Una donna di 33 anni è stata soccorsa e trasportata in codice 2 all’ospedale di Grosseto.

Due minori, con il padre, sono stati invece trasferiti all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze a bordo dell’elicottero Pegaso 2. Non sarebbero in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Grosseto, la Misericordia di Grosseto, la Pubblica Assistenza di Sassofortino, l’elisoccorso Pegaso 2, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.