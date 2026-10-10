GROSSETO – Momenti di paura nella mattinata di oggi, 10 ottobre, in via Eduardo De Filippo, dove un incendio è divampato all’interno di un garage.

«Ero appena uscito di casa quando ho visto le fiamme e il fumo provenire da quella rimessa, poco dopo le 10», racconta un testimone.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato conseguenze più gravi e impedito alle fiamme di propagarsi. Il contenuto del garage è stato rimosso durante l’intervento, per permettere di mettere in sicurezza l’area da parte degli operatori.

Il rogo ha provocato molto fumo e apprensione nei primi momenti, il fumo denso si vedeva bene anche da lontano. Fortunatamente non si registrano feriti.