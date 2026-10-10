CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Secondo impegno consecutivo al Casa Mora per la squadra di serie B: per il terzo turno della Coppa Italia la Blue Factor ospita lo Startit Prato, con fischio d’inizio alle 20.45 e arbitraggio di Franco Ferrari di Viareggio. I biancocelesti con Michele Nerozzi in panchina, sono reduci dal largo successo nel derby contro il Follonica e contro i lanieri di Enrico Bernardini saranno chiamati ad una prova importante: proprio il Prato non nasconde ambizioni e la Coppa Italia rimane un bel banco di prova in vista poi del campionato che scatterà a fine novembre.

Sempre domani, domenica alle 10, inizia per il La Scala il campionato Under 17: trasferta a Prato, al pala Rogai, per la squadra di Massimo Bracali. Per i giovani castiglionesi, che hanno rinnovato la sponsorizzazione con lo studio legale La Scala di Giuseppe La Scala, è il loro primo campionato con il salto di categoria. Praticamente confermata in blocco la squadra che nelle ultime stagioni ha vinto il campionato under 15.

La rosa de La Scala Castiglione

Portieri: Andrea Asta, Michele de Salvatore. Movimento: Nicholas Bacci, Filippo Bagnoli, Abramo Bechini, Diego Bracali, Filippo Giabbani, Mirko Pucillo, Lorenzo Rosadini, Mattia Sforzi, Massimo Stoduto, Lorenzo Turbanti.