GROSSETO – Sono oltre 261 mila al momento le persone in Toscana che hanno svolto almeno una visita presso i dipartimenti di salute mentale delle Asl. Sette ogni mille abitanti. Di questi 96.889, poco più di un terzo, sono bambini e adolescenti. I motivi sono i più vari, dai disturbi generici a quelli alimentari, dallo spettro autistico ad esempio a disturbi dell’apprendimento o del linguaggio.

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale che ricorre il 10 ottobre gli uffici regionali scattano con alcuni numeri un’istantanea. «Ma la salute mentale – commenta l’assessora alla sanità e alle politiche sociali della Toscana, Monia Monni – non deve essere posta al centro dell’agenda pubblica solo quando diventa emergenza. Occorre intervenire prima, accompagnando le persone lungo tutto il corso della vita. È quello che vogliamo fare e che stiamo facendo».

Per l’assessora priorità e obiettivi sono ben chiari. «Occorre rafforzare prevenzione e intercettazione precoce – dice –. Occorre dedicare una particolare attenzione al disagio dei giovani e degli adolescenti, garantire continuità tra i servizi e portare risposte psicologiche più vicino alle persone, integrare sanitario e sociale». E poi ancora costruire progetti di vita e percorsi di autonomia, sviluppare nuove forme dell’abitare. «Insomma – sottolinea Monni – occorre guardare non solo alla malattia e al disturbo clinico, ma alla persona: prendendola in carico nella sua complessità. Su questa strada ci stiamo già muovendo».

Tutto questo ha bisogno anche di un’attenta e puntuale analisi dei dati. Da questo punto di vista la Toscana è già avanti. È infatti una delle poche regioni dotata di un sistema informativo unico regionale sul territorio, progettato dal settore Sanità digitale e innovazione, che include anche la salute mentale e che è stato potenziato con i fondi Pnrr. Il prossimo passo sarà affinare ulteriormente questo strumento per monitorare il fronte del disagio giovanile: un cruscotto appositamente dedicato all’emergenza psicopatologica in età evolutiva.

Montani: «Nessuno deve essere lasciato solo»

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, anche il Garante per la disabilità del Comune di Grosseto, Diego Montani, richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare concretamente tutte le persone con fragilità, rafforzando i servizi e colmando le lacune di un sistema che, nonostante la professionalità e l’impegno quotidiano di medici e operatori, presenta ancora criticità che ricadono troppo spesso sulle persone più vulnerabili e sulle loro famiglie.

«Non possiamo permettere che la fragilità diventi una condanna alla solitudine. Dietro ogni persona ci sono diritti, aspettative, famiglie e un bisogno concreto di essere ascoltati e accompagnati. È responsabilità delle istituzioni lavorare affinché nessuno venga lasciato indietro».

Il Garante esprime inoltre un sincero e sentito ringraziamento a tutte le associazioni che operano con competenza, professionalità e dedizione nel mondo della disabilità. Realtà che rappresentano un esempio virtuoso e un patrimonio prezioso per l’intera società, ma che non possono essere lasciate sole né trasformate nel punto di appoggio di un sistema che fatica a rispondere a tutti i bisogni.

«Le associazioni devono essere ascoltate, coinvolte e rese protagoniste delle scelte, non chiamate semplicemente a supplire alle carenze dei servizi. Troppo spesso sono le famiglie a sostenere, in solitudine, il peso delle difficoltà quotidiane. È necessario cambiare prospettiva, costruendo una rete autentica tra istituzioni, servizi, associazioni e comunità».

Particolare attenzione deve essere riservata al passaggio dalla fine del percorso scolastico all’inserimento lavorativo, una fase delicata nella quale il rischio di isolamento è concreto. Occorre creare percorsi partecipati, personalizzati e continuativi, capaci di accompagnare le persone più fragili verso l’autonomia e l’inclusione sociale e lavorativa, evitando che, terminata la scuola, si apra un vuoto di opportunità e prospettive.

«La salute mentale, la disabilità e l’inclusione non possono essere affrontate con interventi frammentati o risposte emergenziali. Servono ascolto, collaborazione e responsabilità condivisa. Una società si misura dalla capacità di non lasciare indietro nessuno, soprattutto chi ha più bisogno di sostegno. Questa deve essere una priorità quotidiana, non soltanto un impegno da ricordare nelle giornate dedicate».

Una mostra alla Coop di Manciano per la Giornata mondiale della salute mentale

Per la Giornata mondiale della salute mentale la Coop di Manciano ospita “Gli Interessanti in mostra”, un’esposizione dei dipinti realizzati nel laboratorio di pittura condotto da Gabriele Castagnaro e Daniela Scozzi. L’iniziativa è promossa dalla Asl Toscana sud est e da Uscita di Sicurezza, in collaborazione con Coop Unione Amiatina.

L’inaugurazione ufficiale si terrà lunedì 12 ottobre alle 11, le opere resteranno esposte nei locali del negozio per una settimana e sono già oggi visibili. “Portare l’arte in un luogo che si frequenta ogni giorno significa dare spazio e visibilità a percorsi di cura e di espressione che spesso restano lontani dallo sguardo pubblico -sottolinea Sara Scaripigliati, terapista occupazionale del centro Gli Interessanti -. Si tratta di un modo concreto per avvicinare la comunità ai temi della salute mentale”.