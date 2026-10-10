GROSSETO – Oltre 300 partecipanti, tra associazioni di categoria, istituzioni, amministratori e imprenditori del comparto agroalimentare, hanno riempito la sala convegni del Centro Fiere del Madonnino a Braccagni.

Un’affluenza straordinaria per la tappa toscana di “Coltiviamo l’Italia”, l’iniziativa promossa dal gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia per confrontarsi e dialogare con il settore primario sulla tutela delle produzioni nazionali, la valorizzazione delle filiere e la competitività delle imprese.

In una sala gremita erano presenti, tra gli altri, il presidente provinciale di Confagricoltura Grosseto Attilio Tocchi, Simone Castelli per Coldiretti Grosseto, Edoardo Donato per Cia Grosseto, il vicepresidente di Federpesca Toscana Roberto Manai, il presidente del Consorzio di Bonifica CB6 Federico Vanni, il presidente del Consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti, oltre ai presidenti degli ordini professionali, tra cui Roberto Vanni (Commercialisti) e Mirko Cinelli (Periti Agrari). Nutrita anche la rappresentanza di sindaci e amministratori locali, tra i quali il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e il sindaco di Semproniano Luciano Petrucci.

L’incontro si è aperto con l’intervento di Fabrizio Filippi, presidente della cooperativa olivicola OL.MA, seguito dai saluti del presidente del consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, dai saluti istituzionali del consigliere regionale e presidente provinciale FdI Luca Minucci, della senatrice Simona Petrucci, dell’onorevole Fabrizio Rossi e del coordinatore regionale FdI Francesco Michelotti. La discussione, moderata dall’onorevole Irene Gori, ha visto i contributi dell’onorevole Aldo Mattia, responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di FdI, e del sottosegretario al MASAF, senatore Patrizio La Pietra, per poi concludersi con l’intervento finale dell’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione del partito.

Nel corso dei lavori, Aldo Mattia ha evidenziato la centralità degli investimenti promossi dal Governo a difesa delle filiere agroalimentari, del contrasto alla concorrenza sleale e della semplificazione burocratica per garantire redditività alle aziende. Il sottosegretario Patrizio La Pietra ha rimarcato l’impegno dell’Esecutivo nello stanziare risorse certe e strategiche a lungo termine, necessarie per permettere agli agricoltori di programmare con fiducia il proprio futuro. A chiudere l’evento, Giovanni Donzelli ha riaffermato il valore politico e sociale della sovranità alimentare come difesa dell’identità produttiva e presidio permanente dei territori.

Particolarmente incisivo l’intervento del deputato grossetano Fabrizio Rossi: “Siamo chiamati a intervenire con massima urgenza su predazioni e su costo del carburante, criticità fortemente sentite dalle nostre aziende, e che sta diventando sempre più preoccupante. Allo stesso tempo dobbiamo esaltare lo straordinario lavoro e la resilienza dimostrata dagli agricoltori e allevatori maremmani. Il Governo Meloni ha fatto la sua parte sostenendo il comparto, ma occorre proseguire su questa strada per tutelare un territorio che rappresenta oltre il 25% della superficie agricola coltivata della Toscana, configurandosi come il vero cuore pulsante dell’agricoltura regionale”.

“Difendere l’agricoltura – ha spiegato Rossi – significa anche difendere l’ambiente: i nostri agricoltori sono i primi custodi del paesaggio. In quest’ottica è indispensabile sostenere le imprese virtuose e porre un freno alla proliferazione del fotovoltaico a terra che consuma suolo agricolo, limitandolo alle coperture dei capannoni e alle strutture produttive”.

“Un ringraziamento va anche alle risposte concrete arrivate per la pesca con la “Cambiale Azzurra” – ha detto Rossi – che dà seguito all’allarme lanciato dal settore. L’obiettivo della sovranità alimentare è mettere la Maremma e l’Italia nelle condizioni di produrre, competere e crescere ad armi pari”, ha concluso il deputato toscano.