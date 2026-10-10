GROSSETO – Lunedì 12 ottobre scadranno i termini del bando del Comune di Grosseto per presentare le domande di contributo per gli affitti, e gli uffici del Sunia sono in questi giorni letteralmente presi d’assalto dalle tante famiglie che sperano di aggiudicarsi il ‘biglietto della lotteria’. Che peraltro sarà decisamente insufficiente rispetto agli affitti corrisposti ai locatori, dal momento che, una volta eliminato il Fondo nazionale per il contributo sugli affitti nel 2023, i Comuni da soli non hanno le risorse per sostituire l’intervento statale.

«L’afflusso continuo di persone disperate – spiega Antonio Terribile, segretario del Sunia provinciale – dà la misura esatta della drammaticità della situazione, soprattutto nel Comune capoluogo, ma anche in quelli costieri. Quest’anno il Comune di Grosseto metterà a bando 320.000 euro, 57mila dei quali della Regione Toscana, ma quando esisteva ancora il Fondo nazionale il bando superava abbondantemente i 700mila euro. Considerato che quest’anno le domande saranno complessivamente circa 700, questo significa che ciascun assegnatario in graduatoria riceverà sostanzialmente un contributo equivalente a una mensilità di affitto. A fronte di 12 mensilità da corrispondere ai proprietari degli appartamenti».

La situazione è aggravata dal fatto che anche a Grosseto città ci sono almeno 1.000 appartamenti destinati agli affitti brevi, e circa 3.000 appartamenti vuoti. Fra l’altro, come ha reso noto un’indagine di Federalberghi, il 67,5% degli annunci per affitti brevi sono stati pubblicati da persone che gestiscono più appartamenti, che non lo fanno quindi in modo occasionale, ma professionale. Non solo, per aggirare la legge è sempre più comune imbattersi in affitti ‘transitori’ – che possono essere fatti con specifica motivazione per periodi che vanno da 30 giorni a 18 mesi – che nascondono la pratica del ricorso agli affitti brevi turistici.

«A Grosseto – aggiunge Terribile – sono 1.500 le famiglie che rientrano nella cosiddetta ‘fascia grigia’: che non hanno i requisiti per l’edilizia pubblica, oppure che rientrano a malapena nei paletti delle domande per una casa popolare, ma restano indietro con il punteggio perché altri hanno condizioni di disagio avanzato o sfratti esecutivi. Persone in preda all’angoscia di perdere la casa in affitto, perché il proprietario decide di non riaffittare o perché in famiglia subentrano problemi di reddito che mettono in discussione il versamento del canone di locazione.

Per avere accesso alla casa popolare, infatti, bisogna avere un reddito Isee di 16.500 euro, che rappresenta una soglia davvero troppo bassa. La quale lascia fuori dalle graduatorie tante famiglie in cerca di casa, anziani, giovani, donne separate con figli a carico. Un’emergenza che è testimoniata dai numeri degli sfratti relativi al 2025, appena resi noti dal Ministero dell’Interno. I provvedimenti di sfratto (per necessità del locatore, finita locazione o morosità) emessi lo scorso anno in tutta la provincia sono stati infatti 179 (95 nel Comune capoluogo); le richieste di esecuzione presentate al giudice dai proprietari sono state 273, e gli sfratti eseguiti 104. Una situazione che nel corso di quest’anno è andata peggiorando, rendendo l’emergenza abitativa uno dei drammi sociali più rilevanti nel nostro territorio.

A fronte di questa emergenza, e nonostante le denunce reiterate da anni da parte del sindacato, che chiede l’istituzione di un’Agenzia per la casa, il Comune capoluogo e le istituzioni preposte non programmano nulla. Quando esisterebbero strumenti come gli affitti a canone concordato con l’edilizia sociale, che potrebbero affiancare i contributi per gli affitti colpevolmente eliminati dal governo Meloni nel 2023.

Quanto alle case gestite dalla Edilizia popolare grossetana (Epg) delle 700 domande presentate dal Sunia solo a Grosseto, sappiamo già che con la graduatoria di prossima pubblicazione, bene che vada, solo una cinquantina di famiglie potranno avere l’assegnazione di un appartamento. Così come sappiamo che a fronte dei 50 nuovi alloggi in fase di realizzazione, ce ne sono oggi ancora da ristrutturare altri 190 per i quali non si trovano le risorse.

Tutto questo, nel contesto di un inverno che si prefigura drammatico in considerazione degli aumenti dei costi energetici che ad oggi hanno già incrementato le bollette del 37%».