GROSSETO – Il caro carburanti torna a mettere sotto pressione le imprese agricole, già alle prese con costi di produzione elevati e margini sempre più ridotti. L’aumento del prezzo del gasolio incide sull’intera filiera produttiva, dal riscaldamento delle serre e delle stalle fino alle lavorazioni in campo, alle semine e all’irrigazione. Una situazione che richiede risposte immediate e misure strutturali per evitare che l’emergenza energetica comprometta ulteriormente la sostenibilità economica delle aziende.

A lanciare l’allarme è Confagricoltura, che sollecita il governo a prendere in considerazione tutti gli strumenti disponibili per contenere il prezzo dei carburanti e sostenere il comparto. Una preoccupazione condivisa da Attilio Tocchi, presidente di Confagricoltura Grosseto, che sottolinea le conseguenze dei rincari per le aziende agricole della Maremma.

“Il carburante è un fattore essenziale per il funzionamento delle imprese agricole e ogni aumento si traduce inevitabilmente in maggiori costi di produzione. Non si tratta soltanto del gasolio utilizzato dai mezzi agricoli, ma anche dell’energia necessaria per garantire il riscaldamento, l’irrigazione e il regolare svolgimento delle attività aziendali. Quando i costi crescono così rapidamente, diventa sempre più difficile mantenere gli equilibri economici delle imprese. Per questo è necessario intervenire con urgenza.”

Tra le misure di breve periodo attualmente al vaglio del governo figurano il rinnovo dello sconto fiscale sui carburanti, l’istituzione di un fondo dedicato e l’eventuale applicazione di un sistema di accise mobili. Confagricoltura invita a valutare ogni soluzione praticabile, confidando anche nell’esito delle interlocuzioni in corso tra governo e compagnie petrolifere.

“Non possiamo permetterci di lasciare sole le aziende di fronte a una nuova impennata dei costi – prosegue Tocchi -. Occorrono strumenti tempestivi ed efficaci, capaci di alleggerire nell’immediato il peso del caro carburanti. Le imprese agricole non possono trasferire automaticamente tutti gli aumenti sui prezzi dei prodotti, perché lungo la filiera il potere contrattuale è distribuito in modo disomogeneo e a pagare il conto rischiano di essere sia i produttori sia i consumatori.”

Accanto alle misure emergenziali, secondo Confagricoltura è indispensabile programmare interventi di più ampio respiro per ridurre la vulnerabilità del sistema produttivo alle crisi energetiche. Tra le priorità indicate dalla Confederazione figura un piano europeo per rafforzare le attuali limitate capacità di raffinazione dell’Unione europea, così da contenere l’esposizione alle tensioni internazionali sui mercati dei carburanti.

“Le emergenze degli ultimi anni ci hanno dimostrato quanto sia rischioso dipendere da equilibri energetici fragili e da mercati esposti a crisi internazionali – osserva il presidente di Confagricoltura Grosseto -. Dobbiamo lavorare per rendere il sistema più resiliente, con una strategia europea che rafforzi la capacità produttiva e riduca la nostra esposizione agli shock esterni. Servono interventi immediati, ma anche una visione di lungo periodo”.

Il problema, infatti, non riguarda soltanto il mondo agricolo. I rincari energetici si propagano lungo le filiere produttive, incidendo sui costi di trasporto, trasformazione e distribuzione e, di conseguenza, sul potere d’acquisto delle famiglie. Per questo Confagricoltura ribadisce la necessità di misure economiche a sostegno dei cittadini, chiamati a sostenere gli effetti dell’aumento generalizzato dei prezzi.

L’associazione agricola inoltre chiede all’Unione europea di adottare un temporary framework straordinario a favore di imprese e cittadini, accompagnato da una maggiore flessibilità nella spesa per gli Stati membri, per consentire risposte adeguate a una fase caratterizzata da molteplici fattori di instabilità.

“L’agricoltura è un settore strategico per la sicurezza alimentare, per l’economia dei territori e per la tenuta sociale delle comunità rurali – conclude Tocchi. Non possiamo chiedere alle imprese di garantire produzioni, occupazione e presidio del territorio senza metterle nelle condizioni di affrontare costi sempre più difficili da sostenere. Con due guerre alle porte dell’Europa, gli effetti del cambiamento climatico e le tensioni sui mercati finanziari, è il momento di dare risposte concrete. Se non ora, quando?”