FOLLONICA – Tre persone denunciate, due segnalate alla Prefettura e sanzioni stradali per circa 9mila euro. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Compagnia di Follonica nella serata e nella notte del 9 ottobre.

L’operazione ha previsto l’impiego di quattro pattuglie aggiuntive rispetto ai consueti servizi di perlustrazione, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori nelle aree urbane, rafforzando la presenza dei militari soprattutto nelle zone interessate da furti e nei luoghi di aggregazione giovanile.

Alcol a un minorenne e un tirapugni in auto

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato il responsabile alla vendita di un minimarket etnico situato nel centro urbano, sorpreso a somministrare bevande alcoliche a un ragazzo di 15 anni all’interno dell’esercizio commerciale.

Un uomo di 48 anni è stato invece denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un tirapugni durante un controllo alla guida della propria autovettura. L’oggetto è stato sequestrato e l’uomo dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

La terza denuncia riguarda un uomo di 38 anni, senza fissa dimora, accusato di aver violato il provvedimento che gli vietava di dimorare nella provincia di Grosseto.

Due persone segnalate per possesso di cocaina

Nell’ambito delle attività di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, i militari hanno inoltre segnalato alla Prefettura, ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/1990, due persone di 34 e 28 anni.

Entrambe sono state trovate in possesso di modiche quantità di cocaina, che sono state sequestrate. La segnalazione alla Prefettura riguarda la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Identificate 63 persone, controlli anche nei locali

L’attività ha interessato anche le aree pedonali, le adiacenze dei locali pubblici e le zone considerate maggiormente esposte al rischio di furti. Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 63 persone, di cui 30 controllate nelle aree pedonali e nei pressi degli esercizi pubblici.

Le verifiche hanno riguardato anche 11 veicoli e quattro esercizi commerciali. Nel corso dei controlli sono state contestate cinque sanzioni per violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di circa 9mila euro.

Tre autovetture sono state inoltre sottoposte a fermo amministrativo perché circolavano nonostante fossero già destinatarie dello stesso provvedimento.

Il servizio rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio condotte dai Carabinieri per contrastare i reati e rafforzare la sicurezza nelle aree urbane di Follonica.