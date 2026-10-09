GROSSETO – Il 10 ottobre del 2006, vent’anni fa, Nedo Barzanti lasciava questa terra.

A ricordare l’anniversario con un accorato messaggio è la Federazione provinciale Pci di Grosseto.

«Ciò che ha rappresentato Nedo per la Provincia di Grosseto e tutto il territorio non sta noi a dirlo, perché ci sono testimonianze e atti che raccontano benissimo la sue innumerevoli attività: Consigliere Comunale a Massa Marittima e Capogruppo Consiliare a Grosseto, Segretario della FGCI.

La svolta della Bolognina, che liquidò il PCI, segnò anche la sua vita personale e politica» ricordano dalla Federazione.

«È stato Deputato delle Repubblica dal 1983 al 1991 nelle file del PCI e dal 1993 al 1998 nelle file di Rifondazione Comunista. Nel 1998 è tra i promotori e fondatori del PdCI, di cui ricopri la carica di Segretario provinciale – ricordano – Un funzionario di Partito, con studi alle scuola di Partito delle Frattocchie, come si diceva un tempo, ma soprattutto un cittadino che ha messo l’impegno e la dedizione al servizio della propria comunità».

«Parlare di Nedo a vent’anni dalla sua scomparsa, in una società che è stravolta dai fatti nazionali ed internazionali, diventa un compito arduo, se non quello di pensare che certe figure politiche, intese come portatori di valori ed ideali per il bene comune, sono un frammento di una società che non c’è più, inglobata com’è adesso, in una bolla che appare consolidata per pochi e inespugnabile» dicono dal Pci provinciale.

«Certo – quelli erano contesti diversi, situazioni in cui la politica si avviava ad essere un stereotipo che negli anni ha trasformato il costume italiano, che insieme alla nascita dei social ha portato “un’ebrezza fittizia”. Tante volte pensiamo cosa direbbero adesso coloro che hanno vissuto la politica del dopoguerra, fatta di posizioni forti, anche lontane tra sé, ma con un senso civico ed un rispetto per l’avversario».

«Sfugge oramai questa lezione di vita di chi, come Nedo ha cercato di impegnarsi per costruire un mondo migliore – concludono dalla Federazione Pci – Ci piace ricordarlo nelle sue battaglie politiche e in giro per la sue città: Monterotondo Marittimo (dove è nato), Massa Marittima e Grosseto, con il suo cappotto, sorridente e sempre pieno di consigli».