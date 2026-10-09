CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il rapporto annuale della Camera di Commercio (Cciaa) sull’economia delle province di Livorno e Grosseto nel 2025, presentato nei giorni scorsi, fotografa un territorio caratterizzato da incertezza in diversi settori. Primo fra tutti il turismo che, per la provincia di Grosseto, avrebbe registrato una marcata contrazione dei flussi: -11,3% di presenze totali e -13,3% di quelle straniere.

«Un quadro che, però, non trova riscontro con la verità dei fatti a Castiglione della Pescaia, dove i dati, sempre riferiti all’anno 2025, dichiarati dai titolari delle strutture ricettive e dai proprietari di appartamenti destinati agli affitti brevi, delineano una situazione completamente diversa, con un +25.542 presenze rispetto al 2024, in controtendenza rispetto a quella provinciale, pari a quasi un +2% – spiegano dal Comune di Castiglione della Pescaia -. L’incongruenza tra i dati Istat e i dati dichiarati direttamente dalle strutture ricettive per il pagamento dell’imposta di soggiorno è una problematica conosciuta e già ampiamente segnalata dai Comuni turistici».

«Parlare oggi dei dati riferiti al 2025 – spiega la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – è poco sensato, crea soltanto confusione e comunque il calo del turismo, così come riportato nel rapporto del Centro Studi e Servizi della Cciaa, non è effettivo per il nostro comune. La questione è nota da tempo e riguarda le modalità di rilevazione e comunicazione dei dati turistici. Il problema è legato alla diversa fonte utilizzata per raccogliere le informazioni: le strutture ricettive comunicano al Comune le presenze ai fini del pagamento dell’imposta di soggiorno, mentre i dati trasmessi a Istat seguono un altro canale. Di conseguenza, anche se certificati dalla Regione Toscana i numeri sulle presenze non corrispondono».

«Ed effettivamente dai dati dell’incasso dell’imposta di soggiorno si evince che quella riscossa nel 2025 (1.627.098,80 euro) è stata maggiore rispetto a quella del 2024 (1.550.362,40 euro) e sicuramente questo è un dato certo ed inequivocabile che le presenze siano state superiori perché nessuno paga se non è presente».

«Tra pochi giorni avremo i dati definitivi della stagione 2026, pertanto riferirsi ora a quelli 2025 alimenta solamente dubbi e polemiche – conclude la sindaca –. A Castiglione della Pescaia, infatti, il termine per la trasmissione al Comune dei dati relativi all’imposta di soggiorno è fissato al 10 ottobre. Un passaggio che ci consentirà di avere un quadro più completo anche dell’andamento della stagione in corso, considerando che settembre e ottobre continuano a rappresentare mesi significativi per le presenze turistiche. Solo dopo tale data avremo dati più dettagliati e potremo fare una proiezione su come è andata la stagione 2026, dimostrando che il turismo è per Castiglione della Pescaia un settore non certo in calo».