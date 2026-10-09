ORBETELLO – Nella mattinata di oggi, 9 ottobre, intorno alle ore 7:45, è stata segnalata alla Guardia costiera la presenza di una tartaruga marina di grandi dimensioni nelle acque antistanti lo stabilimento balneare “La Zonca”, lungo il tombolo della Feniglia. La tartaruga, spiaggiata, era già deceduta.

Il personale dell’Ufficio locale marittimo di Orbetello è intervenuto tempestivamente sul posto, provvedendo a delimitare l’area interessata e ad attivare Arpat Livorno per gli accertamenti del caso.

L’esemplare, appartenente alla specie Dermochelys coriacea, comunemente nota come tartaruga liuto, presentava dimensioni considerevoli, con un peso stimato di circa 250 chilogrammi e un carapace di circa 170 centimetri di lunghezza e 100 centimetri di larghezza.

L’animale è stato successivamente trasferito presso l’Università degli Studi di Siena, dove saranno effettuate le necessarie analisi tecnico-scientifiche per approfondire le circostanze del ritrovamento e individuare le possibili cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un eventuale impigliamento in una rete da pesca, circostanza che dovrà essere verificata dagli organismi competenti.

L’intervento, condotto con la collaborazione di Arpat, dell’associazione Tartamare di Grosseto e dell’Università degli Studi di Siena, conferma l’importanza del coordinamento tra istituzioni, enti scientifici e associazioni specializzate nella tutela dell’ambiente marino e della biodiversità.

La Guardia Costiera rinnova, infine, l’invito a cittadini e visitatori a segnalare tempestivamente alle Autorità competenti eventuali ritrovamenti di animali marini in difficoltà o di carcasse lungo il litorale, evitando di interferire con gli esemplari e con le attività di accertamento. Segnalazioni puntuali consentono, infatti, di attivare gli interventi necessari e di raccogliere informazioni preziose per la ricerca scientifica e la conservazione delle specie marine.