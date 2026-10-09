GROSSETO – Nuovo anticipo sabatino per il Grifone, che ritorna sulla costa adriatica per duellare con la Vis Pesaro, ultima con una gara da disputare (foto d’archivio di Paolo Orlando). Torelli reduci dalla prima sconfitta in campionato contro la Sambenedettese, dopo una buona prestazione gravata da un paio di concessioni in difesa; riposo forzato per i marchigiani a causa del posticipo a fine mese dello scontro con l’Atalanta Under 23.

“Speriamo di arrivarci bene, – ha detto mister Indiani – ci siamo allenati bene coi soliti problemi di un po’ tutte le squadre di non poter avere tutti a disposizione. Speriamo di recuperare chi possiamo. Credo che sia quasi impossibile andare con la squadra al completo, ma andiamo preparati. Fanalino di coda? Non diciamolo, son tutte partite difficili, sul filo, tra equilibrate. Se fai degli errori come noi abbiamo fatto sabato scorso, perdi. Di una cosa sono sicuro: che la prestazione la facciamo anche domani”.

Il fischio d’inizio è domani sabato alle 14,30 allo stadio Tonino Bonelli di Pesaro.

Il programma della 9a giornata del girone B di Serie C:

Vis Pesaro-Grosseto

Ostiamare-Pianese

Pineto-Reggiana

Spezia-Gubbio

Torres-Atalanta U23

Ravenna-Campobasso

Sambenedettese-Latina

Forlì-Livorno

Perugia-Vado

Pescara-Guidonia (12/10)

La classifica:

Spezia 22 punti; Ravenna 17; Grosseto 15; Reggiana, Livorno 14; Perugia 13; Guidonia Montecelio, Campobasso, Torres 12; Pescara 11; Forlì 10; Atalanta U23** 9; Vado, Ostiamare 8; Pineto, Gubbio 7; Latina*, Pianese 6; Sambenedettese 5; Pesaro* 4 (* = una partita in meno; ** due partite in meno)