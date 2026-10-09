GROSSETO – Quattro spettacoli, da dicembre a marzo, pensati per accompagnare bambini e ragazzi alla scoperta del teatro e dei suoi diversi linguaggi. Torna nella stagione 2026/2027 dei Teatri di Grosseto “Sipario Incantato”, la rassegna dedicata alle scuole che porterà al Teatro degli Industri quattro appuntamenti rivolti agli studenti, dall’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado.

Un percorso che affianca la stagione teatrale e che nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni allo spettacolo dal vivo, offrendo esperienze differenti per linguaggi, temi e forme espressive e calibrate sulle diverse età.

Si comincia lunedì 14 dicembre alle 10.00 con Miles Gloriosus, di e con Fabio Cicaloni, produzione I Teatranti. Lo spettacolo è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Mercoledì 17 febbraio, sempre alle 10.00, sarà la volta di Soqquadro, di e con Danila Barone, Dario Garofalo e Paolo Piano, con la regia di Danila Barone e Dario Garofalo. Scene di Simona Panella e Valentina Albino, costumi di Aurora Damanti, luci di Tea Primiterra ed elaborazione musicale di Antonio Giannantonio. Prodotto da Teatro del Piccione e Fondazione Teatri di Pistoia, lo spettacolo è pensato per gli studenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo della primaria.

Il terzo appuntamento è mercoledì 3 marzo alle 10.00 con Alice, testo e regia di Francesco Cortoni, con Elisabetta Raimondi Lucchetti, Silvia Lemmi, Alessia Cespuglio, Federico Raffelli, Matteo Ceccantini, Marco Fiorentini, Carlo Salvador e Francesco Cortoni. Le musiche sono di Filippo Conti, la produzione è Pilar Ternera. Lo spettacolo è rivolto agli studenti della scuola primaria.

A chiudere “Sipario Incantato” sarà lunedì 22 marzo alle 10.00 Sonata per tubi, spettacolo di circo della Compagnia Nando e Maila ets, di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani. Aiuto alla creazione di Marta Dalla Via e Federico Cibin, che firma anche il disegno luci e audio; scenografie di Ferdinando D’Andria e giochi circensi di Riccardo Massidda e Gaby Corbo. Anche l’ultimo appuntamento è rivolto agli studenti della scuola primaria.

«Sipario Incantato rappresenta una parte importante della proposta dei Teatri di Grosseto – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti – perché permette ai più giovani di incontrare il teatro attraverso un’esperienza diretta, pensata per la loro età. Portare bambini e ragazzi a teatro significa offrire loro l’opportunità di scoprire linguaggi diversi, confrontarsi con storie ed emozioni e, allo stesso tempo, contribuire alla formazione del pubblico di domani».

Con “Sipario Incantato” il Teatro degli Industri apre così le proprie porte alle scuole del territorio, rafforzando il rapporto tra teatro e mondo dell’educazione e confermando l’attenzione della stagione 2026/2027 verso le nuove generazioni.

Per informazioni sulla rassegna “Sipario Incantato” e sulle modalità di partecipazione, le scuole interessate possono contattare i Teatri di Grosseto al numero 334 1030779 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].