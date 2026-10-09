LIVORNO – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata alle 12.57 di oggi, venerdì 9 ottobre, nella zona della costa toscana livornese. Il sisma è stato avvertito distintamente dai cittadini, ma, secondo le prime informazioni, non si registrano danni.

La scossa rilevata dall’Ingv

Secondo i dati della Sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma, il terremoto si è verificato alle 12.57, ora italiana, con una magnitudo locale ML 2.2 e una profondità di circa 5 chilometri.

L’evento è stato localizzato alle coordinate geografiche 43.4287 di latitudine e 10.3407 di longitudine, nell’area della costa livornese.

Attivato il monitoraggio della Protezione civile

Dopo la scossa, la Protezione civile ha attivato immediatamente il Ce.Si. (Centro Situazioni) per raccogliere informazioni sull’accaduto e avviare il monitoraggio del territorio.

La scossa è stata percepita distintamente dalla popolazione. Al momento, tuttavia, non vengono segnalati danni.