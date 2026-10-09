SCANSANO – “Occorre salvaguardare l’occupazione e garantire agli anziani ospiti stabilità e continuità assistenziale, evitando lo sradicamento dal loro ambiente di vita e dalle loro relazioni affettive”.

È questa, in sintesi, la posizione espressa dalla Cisl Grosseto, dalla Fisascat e dalla Federazione Pensionati in merito alla possibilità di chiusura della Rsa “San Giovanni” di Scansano.

Simone Gobbi, Segretario Generale della Cisl, ha partecipato ieri, giovedì 8 ottobre, all’assemblea pubblica che si è tenuta a Scansano “per ribadire – commenta Gobbi – la vicinanza dell’organizzazione sindacale ai lavoratori della struttura che in questa fase sono giustamente preoccupati su garanzie occupazionali e contrattuali, oltre che ai residenti e alle loro famiglie”.

“Siamo convinti – aggiunge Gobbi – che la chiusura della Rsa sia un errore sotto più punti di vista. L’Azienda sanitaria avrebbe potuto, negli anni, investire per migliorare le condizioni in cui versa la struttura, ricorrendo, ad esempio, ai fondi del Pnrr, ma questo non è stato fatto ed è stata persa un’occasione. Si parla tanto di mancanza di posti nelle Rsa e poi lasciamo per strada una struttura fondamentale per tutta la provincia. Se la chiusura della residenza, che spesso viene attribuita proprio alle condizioni attuali dell’edificio, non può essere evitata, allora è necessaria maggiore chiarezza da parte del Coeso Società della Salute sui tempi, sui dati che hanno portato a questa scelta e sulle modalità”.

Per la Cisl di Grosseto, quindi, l’obiettivo è mantenere aperta la Rsa e, per questo, chiede “di aprire – precisa Gobbi – un confronto con il Coeso, con l’attuale cooperativa che gestisce la struttura ed eroga i servizi ed in un futuro con il soggetto che gestirà la nuova Rsa privata, di prossima apertura a Scansano, che dovrebbe accogliere gli ospiti dell’attuale struttura se venisse chiusa. Il tavolo di confronto potrà dare indicazioni e garanzie per gli utenti e i lavoratori che, ad oggi, non ci sono”.

Cisl, Fisascat e Fnp Grosseto ribadiscono, dunque, la propria disponibilità a valutare i vari aspetti di questa vicenda “e a fare, a vari livelli, la nostra parte – conclude Gobbi – per tutelare il lavoro e la qualità dei servizi sanitari e sociali garantiti ai cittadini”.