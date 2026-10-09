SCANSANO – Cgil, Fp Cgil e Spi Cgil Grosseto intervengono sul futuro della Rsa “San Giovanni” di Scansano, dopo che è emersa la prospettiva di una possibile chiusura. La struttura, ridotta nel 2022 da 35 a 25 posti per ragioni di sicurezza antincendio, è al centro del confronto istituzionale.

Il sindacato ricostruisce il quadro. «Parliamo di un fabbricato di 3.500 metri quadrati. Al piano terra ci sono gli uffici amministrativi, il punto prelievi, il 118, gli assistenti sociali e il servizio essenziale degli infermieri domiciliari che assiste la popolazione anziana del territorio comunale. Mentre al secondo e al terzo piano si trova la Rsa, ridotta da 35 a 25 posti per la sicurezza antincendio. La situazione è grave: la struttura non è in buone condizioni e pesa un debito strutturale di circa 400mila euro nella gestione, probabilmente dovuto in buona parte alla riduzione dei posti letto e quindi alle mancate entrate. Mancano anche i condizionatori».

Nello stesso edificio deve nascere la Casa di comunità Spoke prevista dalla delibera regionale, che dovrebbe entrare in funzione il prima possibile. «È indispensabile che a Scansano ci sia la Casa di comunità, come progettato – ribadiscono Cgil, Fp e Spi – anche per questo è importante che la Rsa, oggi gestita dal privato, sia ristrutturata ed efficientata per non perdere i servizi ma far divenire questo luogo un vero punto di riferimento».

Accanto al vecchio fabbricato è prevista l’apertura di una nuova Rsa da 48 posti, i lavori sono già in uno stato molto avanzato. Per la Cgil il semplice spostamento delle persone non può essere la soluzione: «È inattuabile togliere 25 posti dalla vecchia struttura per trasferirli nella nuova e chiudere qui la questione. Bisogna valutare seriamente le possibilità e fare in modo che ci sia l’opportunità di ampliare il numero di assistiti tra i due fabbricati». Secondo il sindacato serve «Una ristrutturazione pesante per il vecchio fabbricato, con la possibilità di nuovi servizi di riabilitazione e per la comunità del territorio. Crediamo sia anche da valutare se, piuttosto che ristrutturare, non sia meglio ricostruire».

Il sindacato chiede inoltre un impegno del Comune: «Ci auspichiamo che l’amministrazione, compatibilmente con il bilancio, riesca ad agevolare la ripresa di una struttura che può vedere nuova luce. Sommando i volumi crediamo sia lecito pensare che oltre alla Rsa possa sorgere lì un centro ospitante anche servizi riabilitativi e, perché no, uno spazio dedicato al cohousing, dove over 65, comunque autosufficienti o parzialmente autosufficienti, avrebbero l’opportunità di vivere in appartamenti privati indipendenti condividendo spazi comuni, servizi e spese di gestione».

La Cgil assicura il proprio impegno. «Come Cgil faremo di tutto perché questa struttura resti nell’interesse pubblico, anche perché da Scansano la Rsa potrebbe servire molta utenza del territorio, e non certo la sola del Comune. Ci sono cronicità e criticità che resteranno difficili da trattare a domicilio, e una struttura di questo genere rimane strategica. Oggi, tra l’altro, la retta a carico del cittadino nella Rsa di Scansano è tra le più basse del territorio».