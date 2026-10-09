MONTEROTONDO MARITTIMO – Prosegue il sostegno del Comune alle famiglie che non sono allacciate al teleriscaldamento, per coprire le spese di riscaldamento domestico e acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili. Co.Svi.G., di concerto con l’amministrazione comunale, ha pubblicato il bando per l’annualità 2026-2027.

Il contributo è riconosciuto per l’acquisto di legna da ardere, biomassa di origine legnosa (pellet, nocciolino, cippato ecc.), oltre alle biomasse provenienti da scarti agroalimentari di provenienza regionale.

Per ciascun soggetto, fa sapere il Comune in una nota, la cifra erogabile sarà pari al 60% (Iva inclusa) della spesa effettivamente sostenuta e dimostrata per i combustibili per ogni stagione termica, con previsione di un aumento del 10% della predetta percentuale nel caso in cui il combustibile sia acquistato da un produttore locale con sede legale o operativa nel Comune di Monterotondo Marittimo.

Il contributo massimo concedibile a ogni soggetto richiedente per la stagione termica di riferimento non potrà superare l’importo di 1.100 euro, aumentato di 200 euro qualora il combustibile sia acquistato da un produttore locale.

Come fare domanda del contributo

Le domande potranno essere presentate fino al 31 agosto 2027 e riguarderanno le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 agosto 2027. Dovranno essere comprovate da fatture o documenti intestati che riportino chiaramente il materiale acquistato. Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La documentazione potrà essere trasmessa tramite Pec all’indirizzo [email protected], inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo corriere o consegnata a mano al seguente indirizzo: Sportello Energia del Comune di Monterotondo Marittimo, in via Licurgo Bardelloni 64, 58025 Monterotondo Marittimo.

Il bando completo e la relativa documentazione sono disponibili al seguente link: https://cosvig.it/bando/avviso-pubblico-per-lerogazione-di-contributi-per-le-spese-relative-ai-consumi-per-il-riscaldamento-domestico-e-acqua-calda-sanitaria-tramite-fonti-energetiche-rinnovabili-nel-comune-di-monte-7/

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Energia del Comune, in via Licurgo Bardelloni 64, oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

«Con questa misura portiamo avanti un duplice obiettivo – dichiara il sindaco di Monterotondo Marittimo Giacomo Termine – da un lato aiutiamo i cittadini le cui abitazioni non sono allacciate al teleriscaldamento a coprire i costi necessari per riscaldare le case, dall’altro incentiviamo l’utilizzo di energie rinnovabili, collegando l’incentivo all’impiego delle fonti rinnovabili. L’aumento del contributo per chi acquista il combustibile dalle aziende di Monterotondo Marittimo è l’altro elemento importante di questo bando, perché ci consente di rafforzare il sostegno all’economia locale».