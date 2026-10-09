FOLLONICA – Rapina e lesioni nei confronti di alcuni minorenni. Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Follonica su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto.

Sul giovane, residente a Follonica, pendono reati molto gravi: due rapine pluriaggravate, lesioni personali aggravate e detenzione di oggetti atti ad offendere. Il tutto commesso in concorso con ragazzi minorenni nel corso dell’ultima estate.

La rapina nel parco

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Grosseto, hanno ricostruito il coinvolgimento diretto del giovane. È l’unico maggiorenne ritenuto aver agito insieme ad altri minori.

Il primo episodio risale a fine agosto, in un parco cittadino. Cinque ragazzi tra i quindici e i sedici anni, della provincia di Siena e in vacanza a Follonica, stavano attraversando il parco quando sono stati accerchiati da un gruppo numeroso di giovani del posto. Gli aggressori li hanno colpiti con un ramo spezzato e minacciati con un dissuasore elettrico, una sorta di taser. Si sono fatti consegnare il denaro che avevano, 140 euro in tutto, e una cintura di marca. Poi sono fuggiti.

Due delle vittime, colpite dal ramo, hanno riportato lesioni lievi, guaribili in pochi giorni. Le indagini hanno permesso di identificare il destinatario della misura, ritenuto l’elemento di spicco dell’azione, e gli altri presunti componenti del gruppo, tutti minorenni.

La seconda rapina in strada

Pochi giorni dopo, secondo gli investigatori, il diciottenne avrebbe agito di nuovo, questa volta insieme a un altro complice minorenne. La vittima è un ragazzo di quattordici anni, attirato in un luogo appartato con un banale pretesto sulla pubblica via, a Follonica. Gli sono stati portati via 95 euro sotto la minaccia di un dissuasore elettrico.

Anche questo episodio è stato ricostruito dal Nucleo operativo e radiomobile di Follonica, sotto la direzione della Procura di Grosseto. Gli accertamenti si sono basati sulle dichiarazioni dei testimoni e sulle immagini della videosorveglianza dell’area.

L’arresto e le motivazioni del giudice

I carabinieri hanno rintracciato il giovane nella mattinata dell’8 ottobre ed eseguito la misura cautelare. Il giudice descrive un quadro di spiccata pericolosità. Ritiene concreto e attuale il rischio che commetta di nuovo reati dello stesso tipo, anche perché i due episodi sono avvenuti a breve distanza. Pesa anche la personalità del giovane, più volte denunciato per fatti gravi e condotte analoghe.

Il giudice ha giudicato allarmanti le modalità dei fatti. Il gruppo era numeroso e ha agito con grande efficacia intimidatoria. Il dissuasore elettrico è stato puntato contro le vittime e azionato, senza colpire nessuno, per vincerne la resistenza. Due ragazzi sono stati feriti con un ramo. A pochi giorni di distanza c’è stata una seconda rapina.

Nella sua valutazione il giudice parla di grave indifferenza per l’incolumità delle persone e per il patrimonio altrui, di assenza di remore nel violare la legge e di totale disprezzo per le regole della convivenza civile. Per questo ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenuta l’unica misura idonea a tutelare la collettività dal rischio che i reati si ripetano, un rischio che genera diffuso e comprensibile allarme sociale. Il giovane è indagato e vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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