CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Venticinque anni fa, nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2001, l’elisoccorso Pegaso 2 precipitò sulle colline di Poggio Ballone, nei pressi di Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Nella tragedia morirono cinque persone: il pilota Giovanni Minetti, il copilota Paolo Brancaleon, il medico del 118 Niccolò Campo, l’infermiera Gemma Castorina e il paziente Paolo Massellucci.

La notte del disastro

Era l’1.30 circa quando l’elicottero Pegaso 2 si alzò in volo dalla piazzola dell’ospedale Misericordia di Grosseto. A bordo, oltre all’equipaggio, c’era un paziente in condizioni critiche: un politrauma con grave danno cranico che aveva già subito un primo intervento all’addome e che doveva essere operato con urgenza a Pisa. Una corsa disperata per tenerlo in vita.

Lo schianto avvenne poco prima delle 2, sul fianco di Poggio Ballone, installazione militare dell’Aeronautica militare italiana, nella fitta vegetazione del massiccio. L’elicottero impattò violentemente contro un terrapieno nel bosco: pezzi di carlinga a terra, schegge di lamiera ovunque, parti dell’elica conficcate in un albero come una croce improvvisata in mezzo alla nebbia fitta che avvolgeva il poggio.

Nessun sopravvissuto

I soccorsi, partiti immediatamente, si rivelarono inutili. I soccorritori cercarono i corpi in un’atmosfera spettrale, tra i resti del velivolo e il silenzio del bosco. Nessuno dei cinque a bordo sopravvisse. La mattina seguente, ambulanze e mezzi di soccorso continuarono a salire lungo la strada verso il poggio, con il personale ancora sotto choc.

Il lutto e la memoria

Dopo la tragedia fu proclamato il lutto cittadino. Il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi scrisse al prefetto Giuseppe Amoroso per esprimere la propria commozione a nome di tutto il Paese.

A venticinque anni di distanza, questa mattina si è tenuta la cerimonia commemorativa, promossa dal Comune di Castiglione della Pescaia, per custodire e rinnovare la memoria di un evento che ha segnato profondamente la comunità maremmana.