GAVORRANO – Il Partito democratico di Gavorrano respinge «con fermezza» le critiche del centrodestra sull’avvio del servizio di mensa scolastica. Secondo i dem, l’opposizione «cerca soltanto un pretesto per fare rumore mediatico e mascherare le proprie lacune istituzionali».

«Comprendiamo e condividiamo pienamente le criticità vissute in questi giorni dalle famiglie degli alunni coinvolti – si legge nella nota del Partito democratico gavorranese – costrette a riorganizzare la quotidianità fino all’avvio definitivo del servizio. Al tempo stesso, esprimiamo la massima vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici del settore che, in questo periodo di transizione tecnica, vedono temporaneamente venir meno il proprio stipendio».

La nota punta l’attenzione sulla natura «squisitamente legale-amministrativa che ha frenato l’iter e l’immediata reazione degli enti», evidenziando che «parliamo di una gara d’appalto comprensoriale complessa, gestita dalla stazione unica appaltante della provincia e con capofila il Comune di Scarlino. Una gara bloccata da un ricorso amministrativo che ha imposto i tempi tecnici legati al giudizio del Tar».

«Di fronte a questa situazione, indipendente dalla volontà politica, le amministrazioni comunali coinvolte non sono rimaste a guardare, ma si sono attivate nei tempi più brevi possibili per trovare idonee soluzioni ponte a tutela delle famiglie. Appare perciò del tutto pretestuoso che l’opposizione gavorranese – dice il Pd – chiami in causa esclusivamente il sindaco Stefania Ulivieri, dimostrando una totale e profonda ignoranza delle reali procedure amministrative».

Secondo i dem locali, questo atteggiamento «svela una debolezza politica ormai cronica da parte della minoranza, isolata anche rispetto ai propri alleati che governano Scarlino».

«La sensazione è che, per l’ennesima volta, questo centrodestra, in evidente difficoltà nel ricoprire il proprio ruolo in Consiglio comunale, provi a gettare in caciara un tema delicato per distogliere l’attenzione dai fatti – continuano dal Pd gavorranese -. Parliamo di un’opposizione caratterizzata da una palese impreparazione sui temi dibattuti nell’assise comunale. Fa specie, inoltre, constatare come il capogruppo di opposizione sia stato più volte informato sull’evoluzione di questo tema dal sindaco e come lo stesso, che oggi lancia accuse, non abbia mai sollevato alcuna osservazione né avanzato alcuna proposta concreta».

«Chi non garantisce il proprio lavoro nelle sedi istituzionali non dovrebbe poi speculare sulla scuola e sui servizi alle famiglie per pura visibilità politica. Alla sindaca Ulivieri va il nostro sostegno politico per l’ennesimo attacco pretestuoso», concludono dal Pd.