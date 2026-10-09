GROSSETO – Ancora poche settimane e la scuola Gino Tombari sarà più sicura. Si avviano infatti alla conclusione i lavori di adeguamento sismico e antincendio della primaria di via Mazzini, nel centro storico. L’intervento ha un valore complessivo di 620mila euro. È finanziato con il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, nell’ambito dell’Accordo per la Coesione con la Regione Toscana.
Due fasi per non fermare le lezioni
Il progetto è stato suddiviso in due fasi, per evitare interferenze con l’attività scolastica. La prima, dedicata al miglioramento sismico, si è conclusa nell’estate 2025. La seconda, relativa all’adeguamento antincendio, è partita il 15 giugno 2026. Secondo il cronoprogramma terminerà il 30 ottobre di quest’anno.
«Con questo intervento – ha sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – completiamo un importante percorso di messa in sicurezza della scuola Tombari, un edificio storico che ogni giorno accoglie tanti bambini e operatori scolastici. Abbiamo investito 620mila euro per intervenire sia sul fronte sismico sia su quello della sicurezza antincendio, con lavori organizzati in modo da ridurre al minimo l’impatto sull’attività didattica. È un intervento concreto che restituisce alla scuola maggiore sicurezza e funzionalità».
Catene metalliche, porte tagliafuoco e rivelazione fumi
Tra le opere previste c’è il rafforzamento della struttura con catene metalliche. Sul fronte antincendio sono previsti sistemi di protezione al fuoco per strutture e solai, nuove porte tagliafuoco e un impianto di rivelazione fumi. A questi si aggiungono l’illuminazione di sicurezza e gli interventi sull’impianto idrico antincendio. L’obiettivo è completare la messa in sicurezza dell’edificio e ottenere la segnalazione certificata di inizio attività antincendio.
«La sicurezza delle scuole – hanno aggiunto l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi, e l’assessore all’istruzione, Angela Amante – è una priorità e l’intervento alla Tombari ne è una dimostrazione concreta. Stiamo lavorando su un edificio storico e importante per la città, con opere che permetteranno di garantire ambienti più sicuri per gli studenti, gli insegnanti e tutto il personale scolastico. Abbiamo scelto di organizzare i lavori in modo da limitare il più possibile l’impatto sull’attività didattica, portando avanti un intervento significativo sia sul piano della sicurezza sismica sia su quello della prevenzione incendi. È un investimento importante sul patrimonio scolastico e, soprattutto, sulla sicurezza della nostra comunità».
«Ci prendiamo cura del patrimonio della città»
«Intervenire su un edificio storico come la scuola Tombari – ha concluso l’assessore all’urbanistica, Fabrizio Rossi – significa prendersi cura del patrimonio della città, garantendo al tempo stesso spazi più sicuri e funzionali. È un investimento importante che guarda alla sicurezza dei nostri bambini e alla qualità delle strutture pubbliche. Non a caso mi sono speso tantissimo affinché i fondi di sviluppo e coesione arrivassero a Grosseto e in particolare in una nostra importante scuola».