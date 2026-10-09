CAPALBIO – Mercoledì 14 ottobre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Capalbio per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Lazzarini. I lavori sono in programma dalle 8 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro storico di Capalbio. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12 del giorno stesso.

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