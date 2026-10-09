GROSSETO – Sono iniziati oggi i lavori di manutenzione del dormitorio comunale di via De Amicis, con interventi sia interni che esterni, finalizzati a migliorare la funzionalità e la conservazione dell’edificio.

L’intervento, come ricorda il Comune in una nota, prevede un investimento complessivo di oltre 200mila euro e comprende, tra le opere previste, l’impermeabilizzazione della copertura, per contrastare le infiltrazioni e tutelare la struttura nel tempo.

I lavori rientrano nelle attività di manutenzione del patrimonio comunale e riguardano un immobile che svolge un’importante funzione sociale per la comunità. Al via gli interventi di manutenzione interna ed esterna sulla struttura: rifatta anche l’impermeabilizzazione del tetto contro le infiltrazioni.