GROSSETO – Valutare un percorso condiviso per la Maremma Toscana e approfondire la possibilità di una candidatura a “Riserva della biosfera” nell’ambito del programma Mab (Man and the Biosphere) dell’Unesco. È questo il tema dell’incontro promosso dal Comune di Grosseto, al quale sono stati invitati tutti i sindaci della provincia.

L’iniziativa rientra nelle attività dell’Ufficio Relazioni internazionali e Cooperazione territoriale, che sta sviluppando un progetto di ricerca in collaborazione con l’Università di Pisa attraverso il programma nazionale “Dottorati InPA”. Il Comune è infatti tra le cinque amministrazioni italiane selezionate per ospitare un percorso di dottorato, affidato al ricercatore Stefano Camorcia, sul tema “Internazionalizzazione, marketing territoriale e sviluppo locale: un modello di management per la Maremma Toscana”.

Obiettivi del progetto sono: predisporre strumenti di analisi e monitoraggio, studiare le modalità attraverso cui rafforzare l’identità territoriale e la sua proiezione nazionale e internazionale, costruire un sistema di dati sui visitatori e sulla percezione della Maremma Toscana come destinazione e come brand territoriale.

In questo quadro si inserisce la proposta di approfondire la candidatura Mab. Una “Riserva della biosfera” non è un’area protetta tradizionale, ma un territorio nel quale tutela dell’ambiente, sviluppo economico e sociale, ricerca e partecipazione delle comunità locali vengono integrati.

«Abbiamo un patrimonio ambientale, culturale e storico di grande valore – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. La costa e l’entroterra, le aree protette, i borghi, le produzioni agricole ed enogastronomiche sono risorse che appartengono a tutti i nostri Comuni e che, messe in relazione tra loro, possono esprimere un potenziale ancora più grande.

In Toscana ci sono territori che hanno saputo farlo: la Val d’Orcia e il Chianti, ad esempio, sono conosciuti nel mondo perché amministrazioni, imprese e operatori locali hanno scelto di lavorare insieme con una visione comune. Per questo oggi vorrei proporre di avviare una riflessione su un percorso che potrebbe portare la Maremma Toscana a candidarsi come “Riserva della biosfera” nell’ambito del programma Mab dell’Unesco.

Il riconoscimento, però, non è un traguardo in sé. Il suo valore sta soprattutto nel percorso che richiede: un percorso che chiede ai Comuni, alle imprese, alle associazioni e ai cittadini di confrontarsi, condividere obiettivi e coordinarsi nelle iniziative. In altre parole, di costruire una governance territoriale comune».

Tra le direttrici individuate dal progetto figurano l’ecoturismo e il turismo di prossimità, il cicloturismo, gli itinerari naturalistici e culturali, la valorizzazione delle terme e delle tradizioni locali, oltre al miglioramento dei collegamenti tra aree rurali e centri urbani. La ricerca prevede inoltre strumenti per monitorare nel tempo i risultati delle strategie adottate e supportare le amministrazioni nelle future scelte.

«Vorrei soffermarmi su ciò che rende possibile questa governance: il tempo e le persone – commenta il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti -. La Maremma che conosciamo oggi è il risultato di un lavoro collettivo durato generazioni. La bonifica di queste terre è stata portata avanti nel corso di decenni, da istituzioni diverse e da comunità che hanno continuato a crederci anche quando i risultati non erano ancora visibili.

Credo che il percorso verso la Riserva della biosfera abbia la stessa natura: funziona se le comunità locali la sentono propria. Penso in particolare ai giovani. Un territorio che sa costruire un progetto per il futuro è un territorio in cui si può scegliere di restare, o di tornare.

Le Riserve della biosfera fanno parte di una rete mondiale promossa dall’Unesco. Il Comune di Grosseto ha costruito nel tempo rapporti di collaborazione e di gemellaggio con diverse città in Europa: sono relazioni che possiamo mettere a disposizione dell’intero territorio, perché la Maremma si presenti all’estero con una voce sola. È un’occasione per farci conoscere e, allo stesso tempo, per imparare da altri».

L’incontro con i sindaci rappresenta l’avvio di un confronto istituzionale sulla possibile candidatura e, più in generale, sulla costruzione di una strategia territoriale condivisa. Il ricercatore accompagnerà questo percorso mettendo a disposizione dati, analisi e strumenti utili alle amministrazioni, alle imprese e agli operatori della Maremma.