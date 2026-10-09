MASSA MARITTIMA – «Sono due anni che la copertura del tetto della scuola si è staccata». Così una lettrice lamenta la situazione all’istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima.
La carta catramata finita a terra
«Una parte di un’area del tetto è priva di carta catramata, e ora è in terra».
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«Un istituto storico, denso di ricordi»
«La scuola per i periti minerari e chimici è un istituto storico, denso di ricordi, da sempre molto importante per il territorio: vederla così ci fa piangere il cuore».