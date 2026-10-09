ORBETELLO – Un camion e un pullman di linea si urtano sull’Aurelia e il finestrino al centro del mezzo va in frantumi. L’autobus, della linea 41P, viaggiava in direzione Roma e si trovava in un tratto in cui la corsia si restringe per lavori nel territorio del comune di Orbetello, prima dello svincolo per Fonteblanda/Talamone.

Dopo l’impatto e la frantumazione del vetro, una passeggera ha iniziato ad avvertire un fastidio a un occhio ed è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza.

La dinamica

Il racconto arriva da una passeggera che era a bordo. Il pullman percorreva l’Aurelia in direzione Roma quando, in corrispondenza del restringimento di corsia dovuto a un cantiere, c’è stato l’urto con un camion e il vetro centrale è esploso.

Sul posto è presente la Polizia che stava già intervenendo su un altro incidente pochi metri più in là, incidente in cui era coinvolta una moto.