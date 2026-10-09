GROSSETO – Acqua, siccità, irrigazione e sicurezza del territorio di fronte a un clima che sta cambiando. Sono i temi al centro della puntata 106 de Il tempo di un caffè, che ha come ospite Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

«La risorsa idrica purtroppo scarseggia e dobbiamo pianificare il futuro per riuscire ad accumulare l’acqua quando è disponibile», spiega Vanni, ricordando un’estate 2026 caratterizzata da temperature che hanno raggiunto i 40 gradi e da lunghi periodi di siccità.

Un tema affrontato anche il 27 settembre, durante l’iniziativa organizzata alla centrale di San Martino alla quale ha partecipato anche il Lamma. «I dati hanno mostrato come l’estate 2026 abbia raggiunto picchi altissimi. Come Consorzio, anche attraverso gli impianti di irrigazione che abbiamo sul territorio, dobbiamo lavorare e programmare il futuro. Con l’aiuto della politica dobbiamo trovare il modo di invasare l’acqua. Ovviamente servirà tempo».

Le dighe mobili di Alberese

Tra gli interventi messi in campo dal Consorzio ci sono anche le dighe mobili realizzate nella zona di Alberese, un progetto seguito nei mesi scorsi anche da Il Giunco.

«Il progetto non è ancora terminato – spiega Vanni – perché all’inizio del 2027 realizzeremo l’ultima delle tre dighe previste. Qui riutilizziamo l’acqua grazie all’Ombrone, il fiume più importante del nostro territorio. Attraverso i canali di derivazione possiamo garantire acqua agli agricoltori».

L’obiettivo è utilizzare nel modo più efficiente possibile una risorsa che diventa sempre più preziosa. «Chi fa agricoltura sa quanto sia importante l’acqua. Va centellinata e dobbiamo mettere in campo tutte le strategie possibili affinché venga utilizzata nel migliore dei modi».

Siccità e piogge estreme: la sfida del nuovo clima

Se durante l’estate il problema è la scarsità d’acqua, nei mesi più piovosi il Consorzio deve affrontare il fenomeno opposto: precipitazioni sempre più concentrate e intense.

«In questi casi interveniamo attraverso l’attività ordinaria del Consorzio e la manutenzione del territorio. Siamo intorno al 70% delle attività previste. È una manutenzione fondamentale che viene effettuata in tutto il comprensorio».

Un’attività programmata attraverso il Piano delle attività di bonifica, anche attraverso il confronto con le amministrazioni locali. «Incontro i sindaci del nostro comprensorio per capire quali siano le esigenze delle comunità. È vero che lavoriamo soprattutto sul territorio esterno ai centri abitati, ma poi quelle acque arrivano anche all’interno delle città».

Per Vanni il cambiamento climatico rende ancora più centrale il ruolo della bonifica: «Quando ho iniziato dicevo che i cambiamenti climatici stavano arrivando. Oggi il clima è totalmente cambiato. Dobbiamo adattarci, ma soprattutto dobbiamo trovare soluzioni».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

Per informazioni e segnalazioni: [email protected] – WhatsApp 334.5212000.