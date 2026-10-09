CAMPAGNATICO – Il sempre più centrale tema dell’acqua e il supporto per la gestione di alcune problematiche idrauliche sono stati gli argomenti dell’incontro tra Elismo Pesucci, sindaco di Campagnatico, e Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Sindaco e presidente hanno concordato nel ritenere quella degli invasi «una partita non più rinviabile» per rendere sostenibile la gestione idrica in Maremma.

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In particolare Pesucci ha ricordato al presidente Vanni di essersi «impegnato, in passato, a sostenere progetti di invasi che però non sono stati approvati», evidenziando come il reticolo di Campagnatico, tra Ombrone, Melacce e Trasubbie, assuma un’importanza rilevante.

Quanto alla difesa dal rischio idraulico, oltre al programma di manutenzioni ordinarie eseguite da Cb6, il sindaco ha posto l’attenzione sulla zona del Granaione, dove due fossi affluenti del Rigonsano «possono rappresentare potenziali fonti di pericolo». Vista la ripresa dei lavori edili nella nuova lottizzazione di Arcille, il sindaco ha poi chiesto una manutenzione sul botro di Punto Lungo, che viene già attenzionato dal Consorzio.