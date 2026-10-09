GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha pubblicato il bando di asta pubblica per l’alienazione di 21 beni immobili di proprietà comunale, previsti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028. I beni sono suddivisi in diverse tipologie: 5 lotti relativi ad aree produttive, 2 aree edificabili, 11 aree verdi e 3 immobili. Il valore complessivo posto a base d’asta ammonta a 1 milione e 915mila euro circa.

Come presentare le offerte

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 9 novembre 2026 presso l’ufficio Protocollo del Comune di Grosseto, in piazza Duomo 1, secondo le modalità e le condizioni indicate nel bando integrale.

L’asta si svolgerà in seduta pubblica il 10 novembre 2026 alle ore 15, presso il Palazzo Comunale.

Tutta la documentazione relativa al bando, comprese le modalità di partecipazione, gli allegati, la documentazione tecnica e le informazioni sui singoli lotti, è disponibile sul sito web istituzionale al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/incanto-al-rialzo-libero-con-la-procedura-delle-offerte-segrete-per-alienazione-di-immobili-di-proprieta-comunale-bando-2026-del-piano-alienazioni-e-valorizzazioni-immobiliari-2026-2028/

Per richieste di chiarimento e sopralluoghi è possibile contattare il Servizio Patrimonio ai recapiti indicati nella documentazione di gara. I sopralluoghi si svolgono esclusivamente su appuntamento.

«Con questo bando il Comune prosegue nell’attuazione del Piano delle alienazioni e nella valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Patrimonio Riccardo Ginanneschi –. Si tratta di un insieme diversificato di beni, distribuiti nel capoluogo e nelle frazioni, per i quali viene ora aperta una procedura pubblica e trasparente. L’obiettivo è favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati e valorizzare beni che possono trovare una nuova funzione e un nuovo utilizzo».