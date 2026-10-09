FONTEBLANDA – La sera di giovedì 8 ottobre i Carabinieri della Stazione di Fonteblanda (Orbetello), con il supporto della Radiomobile, sono intervenuti dopo numerose chiamate giunte al numero unico per le emergenze 112 che segnalavano la presenza di un uomo che stava danneggiando alcune auto parcheggiate e che vagava per strada urlando e impugnando un machete.

I militari hanno rapidamente individuato la persona segnalata, un 27enne di origini nordafricane domiciliato a Grosseto e già noto agli operanti, che poco prima aveva minacciato alcuni passanti e danneggiato tre vetture. Una volta bloccato e messo in sicurezza, i Carabinieri hanno rinvenuto, nascosti poco distanti, un machete lungo circa 20 centimetri e un bastone di circa 50 centimetri, entrambi sottoposti a sequestro.

L’uomo è stato denunciato alla Procura di Grosseto per porto di armi per cui non è ammessa licenza e danneggiamento aggravato.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino all’eventuale sentenza di condanna.