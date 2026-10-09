FIRENZE – Dodici autobus distrutti e altri sette danneggiati. È il bilancio dell’incendio scoppiato nella notte in un deposito di autobus in viale XI Agosto, a Firenze. L’allarme è scattato alle 2.10 della notte. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze, con le squadre del distaccamento Firenze Ovest, della sede centrale, del distaccamento aeroportuale e di Calenzano. A supporto è intervenuto anche il comando di Prato. In tutto hanno operato quattro squadre e quattro autobotti.

Risolutivo è stato l’intervento del mezzo aeroportuale Efestus, dotato di un serbatoio da 8.100 litri d’acqua e di cinquecento litri di liquido schiumogeno. È stato proprio questo mezzo a permettere ai vigili del fuoco di abbassare notevolmente le fiamme.

Le fiamme contenute nel deposito

I vigili del fuoco sono riusciti a contenere l’incendio, evitando l’irraggiamento e la propagazione delle fiamme agli altri autobus presenti all’interno del deposito. Erano state allertate anche altre autobotti dai comandi di Siena e di Pistoia, poi fatte rientrare.

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Accertamenti in corso

A scopo precauzionale è stato richiesto sul posto un equipaggio sanitario. Sul luogo dell’incendio sono intervenute anche la Polizia di Stato e la Protezione Civile del Comune di Firenze. Sono ora in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria per chiarire le cause del rogo.