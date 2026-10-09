CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In merito alle recenti dichiarazioni diffuse a mezzo stampa dal Comune di Castiglione della Pescaia sull’andamento dei flussi turistici, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (Cciaa) interviene per fare alcune «doverose» precisazioni sul metodo di rilevazione e sull’importanza dell’analisi economica istituzionale effettuata dagli economisti del Centro studi e servizi, Azienda speciale della Camera, citati dalla sindaca Elena Nappi.

«Il nostro Centro studi – spiegano dalla Camera di Commercio – pubblica annualmente il Rapporto sull’economia locale, un documento strutturale ed un lavoro di analisi profonda che, per sua stessa natura metodologica, si basa sui dati consolidati dell’anno precedente. Le elaborazioni si fondano esclusivamente su banche dati ufficiali e certificate, che per quanto riguarda il turismo sono Istat e Regione Toscana, e sui dati ufficiali più recenti disponibili al momento della pubblicazione.

A questa analisi strutturale si affiancano poi, nel corso dei mesi, elaborazioni periodiche che aggiornano i dati con le ultime stime congiunturali disponibili. La Camera di Commercio mette a disposizione sul proprio sito istituzionale il portale Osservatorio Economia Maremma e Tirreno, in cui sono raccolti e consultabili online gratuitamente dati sempre aggiornati sullo scenario socio-economico del territorio».

«Siamo ovviamente felici di sapere che Castiglione della Pescaia ha trend positivi ed in controtendenza rispetto a un rallentamento generale – commenta il presidente della Cciaa Maremma e Tirreno Riccardo Breda -, ma faccio osservare alla sindaca che l’analisi dei dati ha sempre senso perché i numeri ufficiali rappresentano un punto di partenza fondamentale proprio per la politica, servono a prendere decisioni ponderate e a orientare in modo corretto la programmazione del territorio».

«La riflessione da fare, semmai, è un’altra: se, come la sindaca afferma, si ritiene che i dati ufficiali di Regione Toscana e Istat utilizzati dagli economisti del Centro studi non siano corretti o non fotografino la realtà delle presenze, è proprio la politica che deve attivarsi e fare in modo che vengano registrati e comunicati i dati esatti» prosegue il presidente.

«Non dimentichiamo che chi sceglie di fare investimenti su un territorio lo decide anche e soprattutto verificando i dati economici ufficiali. Come Ente camerale cerchiamo da sempre di fornire una doverosa, oggettiva e trasparente comunicazione dell’andamento economico e in questi anni il Centro studi della Camera di Commercio ha sempre fatto uno straordinario lavoro, fornendo strumenti di analisi socio-economica indispensabili a disposizione di tutte le amministrazioni e delle imprese, usando le fonti ufficiali» conclude Breda.