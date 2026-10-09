MANCIANO – Il Comune di Manciano mette a disposizione 10mila euro per sostenere le attività delle associazioni sportive del territorio. È stato pubblicato l’avviso per la concessione dei contributi relativi all’anno 2026, rivolto alle realtà che promuovono la pratica sportiva attraverso corsi, progetti e manifestazioni. L’iniziativa è finalizzata a sostenere e valorizzare il lavoro delle associazioni, con particolare attenzione alle attività rivolte ai giovani, alle persone anziane e a chi si trova in condizioni di disabilità o difficoltà economica.

«Le associazioni sportive rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro territorio – dichiara Matteo Bartolini, consigliere comunale con delega allo Sport –. Grazie all’impegno quotidiano di dirigenti, istruttori e volontari, offrono opportunità di crescita, aggregazione e benessere, soprattutto ai più giovani. Con questi contributi vogliamo dare un sostegno concreto a chi porta avanti queste attività, spesso con grande passione e sacrificio. Per noi è importante che lo sport sia accessibile a tutti e che le opportunità di praticarlo siano presenti non soltanto nel capoluogo, ma anche nelle frazioni. Sostenere le associazioni significa investire nella qualità della vita della nostra comunità».

L’avviso è rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e fondazioni in possesso dei requisiti previsti. I contributi potranno finanziare programmi e corsi di attività sportiva e motoria, percorsi di formazione per operatori sportivi, iniziative per valorizzare l’utilizzo degli impianti comunali e manifestazioni sportive di particolare rilievo.

Nella valutazione delle domande sarà data priorità alle realtà sportive con sede nel territorio comunale che collaborano o si impegnano a collaborare con l’Amministrazione nell’organizzazione di corsi di avviamento allo sport, sia a Manciano sia nelle frazioni. Saranno inoltre considerate le attività che favoriscono la partecipazione delle persone con disabilità o in difficoltà economica e le iniziative capaci di contribuire alla promozione del territorio.

Il contributo assegnato a ciascun progetto non potrà superare il 50 per cento delle spese sostenute e documentate. Potranno essere finanziate attività già realizzate, in corso o da realizzare, purché riferite al 2026 e concluse entro il 31 dicembre.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 23 ottobre 2026, utilizzando la modulistica allegata all’avviso. La documentazione potrà essere inviata tramite Pec all’indirizzo [email protected], spedita con raccomandata oppure consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune.

L’avviso completo e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Manciano. Per informazioni è possibile contattare il numero 0564 625345 o inviare una mail all’indirizzo [email protected].