MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima comunica che sono scadute o in scadenza le concessioni cimiteriali di loculi e ossari stipulate a partire dal 1974 in poi relative, per il momento, al cimitero del capoluogo e al cimitero di Prata.

L’Ufficio Servizi cimiteriali provvederà a contattare i singoli eredi per invitarli al rinnovo, se interessati, per un massimo di venti anni secondo le tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Si invitano gli utenti titolari di concessioni cimiteriali rilasciate a partire dal 1974 a prendere contatti con l’ufficio per stabilire i termini e le modalità di rinnovo.

Qualora gli utenti non fossero interessati o non rintracciabili, trascorsi sei mesi dall’invio dell’invito, il Comune provvederà a estumulare le salme e a disporre in merito all’utilizzo di loculi e ossari. I resti mortali verranno conservati per un massimo di cinque anni; se non verranno reclamati da nessuno dopo tale periodo, verranno inseriti nell’ossario comune.

Info: Settore 3 Edilizia Privata e Amministrazione del Patrimonio

Responsabile del procedimento Michele Mori tel. 0566/906275 E-mail: [email protected]

Istruttore amministrativo Sandra Poli tel. 0566/906256 E-mail: [email protected]