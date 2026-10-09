CAPALBIO – È stata consegnata questa mattina, venerdì 9 ottobre, la bandiera della Croce Rossa Italiana al Comune di Capalbio. Un gesto importante e denso di significato che i volontari del comitato locale hanno voluto dare all’amministrazione e alla comunità. «Apprezziamo sentitamente il volontariato generoso e gentile della Croce Rossa locale – ha dichiarato il sindaco Gianfranco Chelini -. Con il comitato di Capalbio abbiamo un rapporto strutturato da molti anni che conserviamo gelosamente, considerate anche l’efficacia e l’efficienza delle azioni che puntualmente la Cri svolge sul territorio. Ci tengo a ringraziare il presidente Gino Trabucco e tutti i volontari per questa forma di vicinanza rappresentata dalla consegna della bandiera, simbolo di valori fondamentali».