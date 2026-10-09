CAPALBIO – È stata consegnata questa mattina, venerdì 9 ottobre, la bandiera della Croce Rossa Italiana al Comune di Capalbio. Un gesto importante e denso di significato che i volontari del comitato locale hanno voluto dare all’amministrazione e alla comunità. «Apprezziamo sentitamente il volontariato generoso e gentile della Croce Rossa locale – ha dichiarato il sindaco Gianfranco Chelini -. Con il comitato di Capalbio abbiamo un rapporto strutturato da molti anni che conserviamo gelosamente, considerate anche l’efficacia e l’efficienza delle azioni che puntualmente la Cri svolge sul territorio. Ci tengo a ringraziare il presidente Gino Trabucco e tutti i volontari per questa forma di vicinanza rappresentata dalla consegna della bandiera, simbolo di valori fondamentali».
Anche il presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana, Gino Trabucco, ha salutato con entusiasmo la cerimonia: «Un gesto molto sentito – ha detto -, in linea con gli altri 64 comitati dislocati in tutta la regione Toscana. La consegna della bandiera testimonia la vicinanza tra l’amministrazione, la comunità e la Croce Rossa. Siamo felici di poter garantire molti servizi importanti legati alla salute ai capalbiesi e ai visitatori e continueremo a farlo con grande impegno».