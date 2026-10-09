FOLLONICA – La grande pallamano azzurra torna al PalaGolfo di Follonica. A distanza di otto anni dall’ultima volta, domenica 25 ottobre alle 19. la Nazionale affronterà la Bulgaria per il ritorno del primo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali femminili di Ungheria 2027 (foto Paggetti).

Il match farà seguito all’andata in programma il 22 ottobre in trasferta a Kranevo e sarà la quinta apparizione complessiva di una selezione azzurra di pallamano nella città toscana: fra il 2014 e il 2018, infatti, il PalaGolfo ‘Raul Micheli’ aveva fatto da teatro a tre gare delle donne – contro Nord Macedonia, Ucraina e Slovacchia – e alla vittoria maschile sul Kosovo.

L’Italia arriva alla doppia gara dopo la medaglia d’oro conquistata lo scorso 1 settembre ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il Direttore Tecnico Martin Albertsen, che a Follonica vivrà la sua prima gara di qualificazione casalinga, ha scelto l’elenco delle 16 atlete che disputeranno i due incontri; l’arrivo della squadra a Follonica è previsto per il 23 ottobre, giorno successivo al primo atto del confronto a Kranevo. Sabato doppia sessione di allenamento, per poi scendere in campo il 25 ottobre. Il match fra Italia e Bulgaria sarà trasmesso in diretta dal PalaGolfo su Sky Sport e sul canale YouTube @SkySport.

Soddisfatto il vice presidente vicario della FIGH, Massimiliano Bardini: “Come Federazione siamo felici di tornare a Follonica e in Toscana, una città e una terra alle quali sono innegabilmente legato e dove affondano le mie radici. Il PalaGolfo e il pubblico follonichese hanno già dato in prova in passato di sapere rispondere in maniera egregia alla chiamata della Nazionale. Sono sicuro che anche questa volta accadrà lo stesso e il 25 ottobre assisteremo ad un’autentica festa di sport, capace di attirare tanti appassionati di sport cittadini ma anche provenienti da tutta la regione. Del resto la Toscana è una regione che vanta una importante tradizione nella pallamano e sono sicuro che l’appuntamento del 25 ottobre saprà fare da catalizzatore per chi ama questo sport. Come Federazione, d’intesa con l’Assessora allo Sport Azzurra Droghini e con l’istituzione comunale, stiamo lavorando per coinvolgere il tessuto scolastico e giovanile della città. Sotto il profilo sportivo, poi, la gara non ha bisogno di presentazioni: l’Italia arriva da una medaglia d’oro ai Mediterranei ed ha tutte le carte per superare la Bulgaria e accedere al secondo turno. L’auspicio è di poter festeggiare assieme al pubblico di Follonica e della Toscana”.

“Siamo molto lieti di poter accogliere nuovamente a Follonica la Nazionale italiana di pallamano – interviene il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – in occasione di una gara ufficiale di qualificazione ai Campionati Mondiali. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare alla Federazione Italiana Giuoco Handball e al Vicepresidente vicario Massimiliano Bardini, follonichese e da sempre legato alla nostra città, per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio e per aver contribuito a riportare al PalaGolfo un appuntamento di questo livello. È motivo di orgoglio vedere Follonica inserita nel percorso della Nazionale e poter confermare la vocazione della nostra città a ospitare eventi sportivi importanti. Il 25 ottobre sarà un’occasione per vivere insieme una grande serata di sport e per dimostrare ancora una volta il calore con cui Follonica sa accogliere i propri ospiti”.

“La sfida tra Italia e Bulgaria sarà molto più di una partita: vogliamo che sia una giornata di sport e partecipazione per tutta la città – aggiunge l’assessore allo sport Azzurra Droghini , e continua – stiamo lavorando, insieme alla FIGH, per coinvolgere il mondo della scuola, le società sportive e soprattutto i nostri ragazzi, perché possano vivere da vicino l’emozione di una Nazionale e scoprire ancora di più il valore educativo e aggregativo dello sport. La pallamano ha una storia importante a Follonica e siamo felici che il PalaGolfo possa tornare a essere il palcoscenico delle azzurre. L’obiettivo è creare attorno alla squadra un’atmosfera speciale e fare in modo che il 25 ottobre il palazzetto sia pieno di famiglie, giovani e appassionati, pronti a sostenere l’Italia e a vivere insieme una vera festa dello sport”.

E’ attiva la prevendita dei biglietti attraverso la piattaforma Vivaticket. Il link per effettuare l’acquisto è www.vivaticket.com/it/ticket/italia-bulgaria/318755.

Queste le tipologie di biglietto e le riduzioni previste:

Intero: € 10,00 (+ diritti di prevendita)

Ridotto (12-18 anni): € 5,00 (+ diritti di prevendita)

Ingresso gratuito: Under 12 con verifica a vista all’ingresso del PalaGolfo

L’acquisto è possibile online su vivaticket.com, presso i rivenditori convenzionati in tutta Italia (qui la mappa) o direttamente al PalaGolfo di Follonica nel giorno della gara.