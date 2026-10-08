CINIGIANO – Il progetto di sistemazione idraulica del fosso Infernaccio è stato al centro dell’incontro tra il sindaco di Cinigiano, Luciano Monaci, e il presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Federico Vanni.

L’intervento eseguito da Cb6, in prossimità del ponte della Strada comunale Trisolla – Santa Lucia, prevede l’adeguamento dell’attraversamento del fosso Infernaccio e la realizzazione del rilevato stradale a completamento del ponte già realizzato sul torrente Trisolla nel 2021.

Con la conferenza dei servizi in fase di ultimazione, l’obiettivo è di procedere in breve tempo alla gara per dare il via al cantiere a inizio 2027.

Sono i ponti a rappresentare le maggiori criticità nel territorio comunale di Cinigiano e il sindaco Monaci ha chiesto assistenza tecnica al Consorzio (ponti e attraversamenti non rientrano nelle competenze dell’ente) anche sul ponte del fosso Ribusieri in località Pianacci.

Nell’incontro è stato ricordato che è da monitorare anche la situazione del fosso Morticino, lungo la strada provinciale che collega Cinigiano con Arcidosso.

Monaci e Vanni si sono confrontati anche sul cruciale tema dell’acqua e degli invasi e sulle strategie future da adottare per affrontare la crisi idrica, con particolare attenzione alle aziende agricole del territorio.

Si è poi concordato sull’importanza del contratto di fiume Ombrone, un percorso strategico che unisce gli 11 comuni rivieraschi e al quale Cinigiano partecipa. Presto la firma del protocollo d’intesa anche da parte del sindaco Monaci.