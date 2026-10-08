GROSSETO – Con una lettera indirizzata alle amministrazioni comunali di Gavorrano e Scarlino, le organizzazioni sindacali Fisascat Cisl Grosseto e Filcams Cgil Grosseto chiedono un incontro urgente in merito alle criticità del servizio di refezione scolastica.

“Abbiamo chiesto un confronto quanto prima – precisano Sara Tosi (Fisascat Cisl Grosseto) e Pierpaolo Micci (Filcams Cgil Grosseto) – per parlare delle ricadute sul personale impiegato nel servizio. Secondo le informazioni in nostro possesso, infatti, il servizio, che interessa i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie dei due territori, e il relativo affidamento risultano sospesi in attesa della pronuncia del Tar sul ricorso relativo all’aggiudicazione della gara d’appalto“.

“In primavera, infatti, la Provincia di Grosseto ha bandito la gara per l’affidamento del servizio per conto dei due Comuni. Alla gara hanno preso parte due imprese, tra cui quella che gestiva il servizio fino al termine del precedente appalto – spiegano le organizzazioni sindacali -. In estate, la seconda impresa classificata ha presentato ricorso al Tar, che lo ha accolto, determinando l’annullamento della precedente aggiudicazione e individuando la seconda ditta come soggetto titolato a effettuare il servizio. A questo ha fatto seguito un ulteriore ricorso, per il quale si attende la pronuncia”.

“Tutto ciò ha comportato un ritardo nella partenza del servizio con evidenti disagi per le famiglie, a cui si aggiungono, però, gravi difficoltà per le lavoratrici e i lavoratori impiegati che, al momento, si trovano senza retribuzione e senza indicazioni certe sulla ripresa dell’attività“.

“Oggi abbiamo appreso – continuano Tosi e Micci – che i due Comuni si sono attivati per riaprire il servizio; riteniamo essenziale che, nella ripresa delle attività, sia coinvolto il personale interessato dal cambio di appalto, 18 lavoratori e lavoratrici, garantendo la tutela dell’occupazione e del monte ore. Per questo, abbiamo chiesto la convocazione urgente di un incontro per confrontarci sulla situazione e sulle misure previste a tutela dei dipendenti. Ci auguriamo, quindi, di essere convocati quanto prima”.

La risposta dei Comuni

«In merito alla richiesta di incontro avanzata dalle organizzazioni sindacali Fisascat Cisl Grosseto e Filcams Cgil Grosseto sulla questione della mensa scolastica – affermano le amministrazioni comunali di Scarlino e Gavorrano – precisiamo di aver risposto tempestivamente alla comunicazione ricevuta oggi, giovedì 8 ottobre, alle ore 17, fissando un incontro con i rappresentanti sindacali per domani, venerdì 9 ottobre, alle ore 11».