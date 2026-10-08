GROSSETO – Sabato 10 ottobre, dalle 17, piazza Socci ospita la mobilitazione per la Palestina promossa dal Coordinamento per la pace di Grosseto. L’iniziativa si svolge in contemporanea con quelle in programma in Italia e nelle piazze di tutto il mondo.

«Ci auguriamo di essere veramente in tanti – sottolinea il Coordinamento per la pace di Grosseto – a denunciare le atrocità che sta subendo il popolo palestinese ed il colpevole e connivente silenzio del nostro governo così come quello di quasi tutti i governi europei».

Le richieste del Coordinamento per la pace

Gli organizzatori elencano le richieste che porteranno in piazza. La prima è «la liberazione del popolo palestinese e il rispetto del diritto all’autodeterminazione». Segue «l’immediata liberazione dei prigionieri politici palestinesi in Italia e dei quattro attivisti della Global Sumud Flotilla, da sette mesi in carcere in Tunisia».

Il Coordinamento chiede poi «il boicottaggio dell’economia di guerra israeliana, con l’interruzione dei rapporti commerciali, accademici e diplomatici con Israele». Domanda inoltre «l’immediata cessazione di ogni accordo militare e l’imposizione di un embargo totale sulle armi».

L’ultima richiesta riguarda la spesa pubblica: il Coordinamento vuole «lo stop alle politiche di riarmo nazionale», che «pretendono di destinare fino al 5% del Pil alle spese militari e all’industria bellica, a scapito dei diritti sociali, sottraendo risorse fondamentali a sanità, istruzione, lavoro e welfare».

L’appello ai giovani

«Ci auguriamo che i cittadini grossetani, in particolare i giovani, facciano sentire con la loro presenza che non si può rimanere indifferenti» aggiungono i promotori, e che «le belle piazze dell’anno passato non rimangano un salvifico episodio da incorniciare tra i ricordi del passato».