FOLLONICA – Come programmato dall’Amministrazione comunale, sono ufficialmente ripartiti questa settimana i lavori di riprofilatura e manutenzione dell’arenile di Follonica. I mezzi meccanici sono tornati in funzione sulla costa per completare l’intervento avviato a giugno e temporaneamente sospeso durante la stagione estiva per non arrecare disagio ai bagnanti e agli operatori turistici.

Le operazioni, finanziate congiuntamente dal Comune di Follonica e dalla Regione Toscana, prevedono l’apporto di circa 5.000 metri cubi di sabbia. In questi giorni i lavori stanno interessando il tratto di spiaggia libera nella zona nord di viale Italia (tra via Isole Egadi e via Isola di Ischia), per poi proseguire verso la foce del Fosso Cervia.

La prima fase dei lavori interessa la porzione di spiaggia libera non trattata a giugno nel tratto nord di viale Italia, tra via Isole Egadi e via Isola di Ischia. Successivamente le lavorazioni proseguiranno verso nord, fino al tratto di spiaggia libera che precede la foce del Fosso Cervia.

Nel corso del mese di ottobre l’intervento riguarderà quindi le porzioni di spiaggia libera più centrali del lungomare Italia, interessando progressivamente l’intero fronte della Pineta di Ponente fino a Piazza a Mare.

L’obiettivo strategico dell’intervento è combattere l’erosione costiera e consolidare la profondità della spiaggia in vista della prossima stagione balneare.

Durante lo svolgimento dei lavori l’accesso alle porzioni di arenile interessate sarà interdetto ai non addetti, secondo quanto previsto da specifica Ordinanza Dirigenziale, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Follonica.