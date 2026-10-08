GROSSETO – Riprendono da venerdì le attività dello sportello della Consulta Comunale per le Disabilità, un punto di riferimento dedicato alla cittadinanza, alle persone con disabilità, alle loro famiglie e a chiunque desideri ricevere informazioni e conoscere le opportunità presenti sul territorio.

Lo sportello, situato presso l’ufficio al piano terra del municipio, sarà uno spazio di informazione, ascolto, confronto e sensibilizzazione, con la possibilità di conoscere direttamente i servizi, le attività e le iniziative promosse dalle associazioni di volontariato che fanno parte della Consulta.

L’obiettivo è favorire un rapporto sempre più diretto tra cittadini, associazioni e istituzioni, offrendo un luogo nel quale poter esprimere bisogni ed esigenze, ricevere orientamento e conoscere le realtà associative che quotidianamente operano a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Il calendario dello sportello

Venerdì mattina – 10:00 – 12:00

Fibromialgia – Noi per Tutti

Referente: Claudia Biagioli

Sabato pomeriggio – 15:30 – 17:30

Associazione Italiana Neuropatia delle Piccole Fibre – Ainpf

Referente: Antonio Scaglione

«La Consulta Comunale per le Disabilità svolge un ruolo importante nel mettere in relazione istituzioni, associazioni, persone con disabilità e famiglie. La riapertura dello sportello significa offrire un punto di ascolto concreto e accessibile, dove poter trovare informazioni, orientamento e soprattutto attenzione ai bisogni delle persone. Come amministrazione vogliamo continuare a sostenere questo percorso e il prezioso lavoro delle associazioni che ogni giorno sono al fianco della nostra comunità», sottolinea Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto.

«La riapertura dello sportello rappresenta un ulteriore passo nel percorso della Consulta Comunale per le Disabilità, con l’intento di rendere sempre più visibile e accessibile il lavoro delle associazioni di volontariato e di creare occasioni concrete di incontro con la comunità. Informare, ascoltare e creare connessioni sono gli elementi centrali dell’attività dello sportello: uno spazio nel quale i cittadini potranno conoscere le associazioni della Consulta, i servizi che offrono e le attività attraverso le quali sostengono le persone e le famiglie», dichiara Valentina Corsetti, presidente della Consulta per le disabilità.

La Consulta invita pertanto la cittadinanza a partecipare e a rivolgersi allo sportello per conoscere, chiedere informazioni, condividere esigenze e costruire insieme una comunità più inclusiva e attenta ai diritti e ai bisogni delle persone con disabilità a scrivere [email protected].