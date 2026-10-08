SCARLINO – Partiranno lunedì 12 ottobre a Scarlino Scalo i lavori di ripristino delle asfaltature nelle strade interessate dagli interventi realizzati nel settembre 2025 per la posa di un’infrastruttura nel sottosuolo.

Accanto all’annuncio dei primi lavori comunicato dal Comune, proprio nella mattinata di oggi, giovedì 8 ottobre, la coalizione “Scarlino nel cuore” annuncia che è stata trasmessa al Comune di Scarlino e alla Provincia di Grosseto la petizione promossa dal gruppo per la messa in sicurezza di viale Matteotti, a Scarlino Scalo.

I lavori

L’intervento arriva a seguito delle segnalazioni effettuate dal Comune di Scarlino e delle richieste avanzate dall’Amministrazione affinché venissero ripristinate adeguatamente le condizioni della pavimentazione stradale nei tratti interessati dai precedenti lavori.

Fastweb ha comunicato al Comune l’avvio delle opere di ripristino, che saranno eseguite dal 12 al 23 ottobre, nei giorni feriali dalle 8.00 alle 17.00 e comunque fino alla conclusione dei lavori.

«Nei mesi scorsi avevamo segnalato le condizioni lasciate dopo gli interventi e chiesto che venissero effettuati i necessari ripristini – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Adesso partiranno i lavori e seguiremo anche questa fase, perché quando vengono effettuati interventi sulle nostre strade è importante che la pavimentazione venga poi ripristinata in maniera adeguata. È un risultato che arriva dopo le richieste del Comune e che risponde anche alle segnalazioni ricevute dai cittadini».

Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà necessario modificare temporaneamente la circolazione nelle zone interessate. L’ordinanza della polizia municipale prevede divieti di sosta con rimozione e restringimenti della carreggiata in alcuni tratti di via A. Mariotti, via A. Costa e via G. Di Vittorio.

La ditta incaricata dovrà predisporre la segnaletica con almeno 48 ore di preavviso e garantire per tutta la durata del cantiere la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni.

La raccolta firme per via Matteotti

La raccolta firme era partita sabato 19 settembre con un banchetto davanti alla Coop, dove si è registrata un’alta partecipazione, ed è proseguita nelle settimane successive. A firmare sono stati i residenti della frazione, ma anche tante persone che quella strada la percorrono ogni giorno per andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola o fare la spesa.

I firmatari chiedono interventi concreti: misure per ridurre la velocità in ingresso all’abitato, attraversamenti pedonali più visibili e messi in sicurezza, il ripristino del manto stradale.

«Questa petizione nasce dalle segnalazioni dei cittadini e ora diventa una richiesta formale all’Amministrazione – dichiarano da Scarlino nel Cuore –. Ringraziamo tutte le persone che si sono fermate a firmare e a raccontarci la loro esperienza su quella strada, e i due esercizi che hanno ospitato i moduli. Ora attendiamo una risposta: la sicurezza di viale Matteotti riguarda tutti, e seguiremo da vicino ogni passaggio, fino a quando gli interventi non saranno realizzati».