GAVORRANO – «La vicenda della mensa scolastica di Gavorrano e Scarlino continua a creare pesanti disagi alle famiglie, costrette ormai da settimane a riorganizzare i propri impegni lavorativi e familiari senza poter contare su un servizio essenziale per il regolare svolgimento della giornata scolastica. Una situazione che solleva interrogativi non soltanto sui ritardi accumulati, ma anche sulla gestione della procedura amministrativa e sulla comunicazione rivolta ai cittadini». A intervenire è il gruppo consiliare di minoranza “Noi per Gavorrano“, ricostruendo la vicenda che ha portato allo slittamento dell’avvio del servizio mensa nelle scuole di Gavorrano e Scarlino.

«La determinazione 1507 del 23 settembre 2026 della Provincia di Grosseto permette di ricostruire alcuni passaggi fondamentali – prosegue il gruppo -. Il 9 luglio il servizio era stato aggiudicato alla società CIRFOOD. Successivamente, la seconda classificata, Del Monte Ristorazione Collettiva, ha presentato un ricorso giurisdizionale contestando l’attribuzione dei punteggi tecnici. Soltanto il 10 settembre è stato formalmente avviato il procedimento di riesame in autotutela, conclusosi il 23 settembre con l’annullamento della precedente aggiudicazione e l’affidamento del servizio alla società inizialmente classificata seconda».

«Tra il 9 luglio e il 10 settembre sono trascorsi ben 63 giorni – osservano i consiglieri di “Noi per Gavorrano” -. Due mesi sui quali pretendiamo chiarezza. La determinazione provinciale non indica neppure la data di presentazione del ricorso, un’informazione fondamentale per comprendere quanto tempo sia trascorso prima dell’avvio del riesame. Quando è stato presentato il ricorso? Quando ne sono venute a conoscenza le amministrazioni interessate? E soprattutto, cosa è stato fatto durante questi due mesi per evitare che le conseguenze ricadessero sulle famiglie?».

«Non spetta a noi consiglieri comunali giudicare l’operato dei funzionari che hanno gestito la gara e la valutazione delle offerte. Il nostro compito è invece verificare l’azione politica e amministrativa di chi governa il Comune. Ed è proprio su questo terreno che chiamiamo in causa la sindaca di Gavorrano, Stefania Ulivieri, che ha scelto di mantenere personalmente la delega all’Istruzione. La refezione scolastica non è un servizio marginale, ma un’attività fondamentale per il funzionamento delle scuole, che avrebbe meritato un’attenzione costante, soprattutto durante i mesi estivi».

«Sappiamo che la gara è stata gestita dalla Stazione unica appaltante della Provincia per conto del Comune di Scarlino, ma questo non esaurisce le responsabilità politiche di chi amministra Gavorrano. Quali interlocuzioni ha avuto la sindaca con gli altri enti coinvolti? Quando è stata informata delle criticità? Quali iniziative ha assunto per sollecitare una soluzione o individuare alternative capaci di limitare i disagi? Sono domande alle quali riteniamo doveroso dare una risposta».

«A tutto questo si aggiunge la questione della comunicazione con le famiglie. Il 30 settembre era stato annunciato che la mensa sarebbe partita nella settimana compresa tra il 5 e il 12 ottobre. Oggi, invece, apprendiamo che il 12 ottobre sarà attivato soltanto il servizio per il nido d’infanzia, mentre per le scuole dell’infanzia e primarie serviranno ulteriori giorni. Ancora una volta, molte famiglie si ritrovano senza una data certa sulla quale organizzare la propria quotidianità».

«Non si tratta semplicemente di un pasto che non viene servito. Senza mensa non è possibile garantire il normale svolgimento della giornata scolastica a tempo pieno, con genitori costretti a chiedere permessi dal lavoro, modificare i propri orari o ricorrere all’aiuto di familiari e conoscenti. Disagi che diventano ancora più pesanti quando le previsioni comunicate dall’Amministrazione vengono successivamente disattese».

«Non possiamo inoltre dimenticare le lavoratrici e i lavoratori del servizio mensa, dai cuochi al personale addetto alla distribuzione dei pasti, ai quali esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Il mancato avvio del servizio rischia infatti di tradursi anche in un grave danno economico per chi, non potendo riprendere regolarmente il proprio lavoro, rischia di rimanere senza stipendio. Anche queste persone e le loro famiglie meritano risposte e certezze».

«Chiediamo quindi alla sindaca Ulivieri di chiarire quali iniziative abbia assunto dal mese di luglio a oggi, quando sia venuta a conoscenza del ricorso e quali soluzioni siano state valutate per garantire la continuità del servizio. Chiediamo inoltre che venga finalmente comunicata una data attendibile per l’avvio della mensa in tutte le scuole interessate».

«La questione non è soltanto capire perché una gara abbia subito un rallentamento, ma soprattutto cosa abbia fatto l’Amministrazione comunale di Gavorrano, durante quei 63 giorni e nelle settimane successive, per tutelare i bambini, le famiglie e i lavoratori coinvolti. Su questo attendiamo risposte precise, perché la scuola merita attenzione, programmazione e una comunicazione istituzionale all’altezza delle esigenze della comunità», conclude il gruppo “Noi per Gavorrano”.